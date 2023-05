Tina Turner: ¿Qué enfermedad padecía la cantante?

Tina Turner falleció a los 83 años, la tarde de este miércoles 24 de mayo, en su propia casa en Kusnacht, cerca de Zúrich, Suiza.

La industria de la música está de luto, pues Tina Turner, mejor conocida como La Reina del Rock n’ Roll, falleció la tarde de este miércoles 24 de mayo, a los 83 años.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que se anunció la desafortunada noticia, donde dieron a conocer que la estrella de rock murió en paz en su casa ubicada en Kusnacht, cerca de Zúrich, Suiza.

Sin embargo, el comunicado informó que Tina perdió la vida tras “una larga enfermedad”; sin embargo, no profundizaron más al respecto.

Tina Turner, QEPD / Instagram: @tinaturner

Te recomendamos: Muere Tina Turner a los 83 años, tras una larga enfermedad

¿Qué enfermedad padecía Tina Turner?

Por ende, aquí te contamos cuál era la enfermedad que padecía la cantante, pues a lo largo de estos últimos años, Turner tuvo diversos problemas de salud.

Fue en el año 2016, que la intérprete de What’s Love Got to Do with It, fue diagnosticada con cáncer intestinal, lo que le afectó contundentemente a los riñones, situación por la que se sometió a un transplante de este mismo el siguiente año.

Fallece Tina Turner / Instagram: @tinaturner

Sin embargo, el someterse a esta cirugía le dejó fuertes calambres que la dejaban semiparalizada, lo que le causó fuertes problemas para caminar y alimentarse por sí misma, aspecto por cuál consideró la eutanasia, según su autobiografía ‘My Love Story’.

Al parecer, la cantante perdió la vida por este padecimiento, el cual no la habría dejado en paz.