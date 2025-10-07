Exintegrante de Los amantes de Lola ¡murió solo, en silla de ruedas y en depresión! ¿Y con un secreto?

Fernando Díaz Corona, virtuoso bajista del grupo de rock ‘Los amantes de Lola’, murió hace unos días a los 56 años. Las causas no fueron reveladas. No obstante, TVNotas pudo averiguar entre sus allegados que dejaron de existir sumido en la depresión, confinado en una silla de ruedas y sin dinero.

Los amantes de Lola / Redes sociales

¿De que murió Fernando Díaz, ‘la Vitola’, exbajista de Los amantes de Lola’?

Sus amigos le decían ‘la Vitola’, por su enorme estatura y delgada en su juventud. Cercanos al grupo que integraron Roberto Casas ‘Kazz’, Gabriel Siqueiros ‘Gasú’, José Antonio Maafs ‘Pepe’ y Miguel Ángel Díaz ‘Ska’, afirman que fue un genio incomprendido y que, pese a su condición, vivía solo y sin ayuda de sus cercanos.

Nunca se casó ni tuvo hijos. El motivo de su muerte no se ha revelado, lo que empieza a generar rumores entre colegas de la música. “Los integrantes originales de ‘Los amantes de Lola’ se conocieron desde que estudiaron en La Salle. Fernando era el más joven. Quería estudiar Comunicación, pero la música lo hizo cambiar de decisión. ‘Los amantes de Lola’ se perfilaban para ser una de las bandas más exitosas de rock en México, pero después de su segundo disco todo se diluyó. Exceso de ‘Kazz’, los excesos y los líos sentimentales provocaron que la banda no evolucionara”, reveló una fuente cercana al grupo.

Aunque se cree que ‘Kazz’ era la pieza clave de la agrupación, en realidad, dice, lo era ‘la Vitola’, quien imprimía el sello distintivo a la banda. Fernando comenzó en 1987 y salió en 1993.

¿Por qué Fernando Díaz se separó de ‘Los amantes de Lola’ y cómo afectó su carrera musical?

Nuestra fuente nos cuenta que fue ‘Kazz’ quien lo corrió. “En su juventud, Fernando fue novio de Carolina Menéndez (la actriz del video del tema ‘La incondicional’, de Luis Miguel), pero sus amigos sabían que Fer era bisexual, y que estaba enamorada de ‘Kazz’. Un día, el bajista le confesó su amor. Fue un shock, el principio del fin... Supuestamente ‘Kazz’, aunque casado y con hijas, también es bisexual”.

Fernando regresó entre 1996 y 1997 a la banda, en un reencuentro que incluyó conciertos en México. “El líder de la banda sabía de la genialidad de Fernando y cuando se lanzó como solista con el disco El túnel del tiempo, en 2000, le pidió ayuda. Él respondió al llamado. Después, ‘Kazz’ lo volvió a alejar de su vida. Todos lo abandonaron a su suerte”.

“Fer sacó un proyecto musical ( Moody Fer ), mas no funcionó. Era música de nicho. Él era muy introvertido, de pocas palabras. La depresión fue más profunda y se sabe que era adicto a las drog.... Lo dejaron morir. No hicieron nada por darle a su compañero nuevos aires de vida. Pudieron invitarlo a las tocadas de ‘Rock en tu idioma’ oa conciertos privados, pero no sucedió”. Fuente TVNotas

Fernando tocó por última vez con ‘Los amantes de Lola’ en el Vive Latino 2010. No estaba contento con sus “amantes”. Nuestra fuente asegura que les tenía prohibido cantar en vivo sus temas: “Solo”, “Mi dios en la pared” y “Motel”.

¿Cómo despidieron ‘Los amantes de Lola’ a Fernando Díaz?

El último adiós a Fernando Díaz fue con una misa en el memorial de San Ángel, CDMX, el pasado 28 de septiembre, 3 días después de su muerte. Sus excompañeros emitieron un comunicado lamentando su partida, donde hablan del vacío que deja a pesar de la distancia, pues siempre, enfatizaron en el despacho informativo, fueron familia.

Los amantes de Lola lo despidieron con este mensaje en su cuenta de Facebook:

“Compartimos tantas cosas, tanta música y, sobre todo, muchos sueños... No hay palabras para describir el vacío que deja, pues a pesar de la distancia siempre fuimos y seremos familia... Vuela alto y vuela lejos, pues tu recuerdo y tu música se quedan sonando en nuestras almas, hasta que nos volvamos a encontrar... Hasta luego, querido Fer”. ‘Los amantes de Lola’

