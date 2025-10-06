Muere figura de la radio mexicana, la despiden con desgarrador mensaje

La noticia cayó como un balde de agua fría en la industria de la comunicación. Apenas unas horas después de que se confirmara la trágica muerte de la periodista y conductora Somtochukwu Christelle Maduagwu, conocida como Sommie Maduagwu, ahora se anunció la muerte de la productora del noticiario de Jaime Núñez en Grupo Fórmula. La profesional de la radio fue despedida con un mensaje desgarrador que conmovió a colegas y seguidores.

¿Cómo anunció Jaime Núñez la muerte de Brenda Morales, productora en Radio Fórmula?

La noticia fue compartida por Jaime Núñez a través de su cuenta de Twitter, donde escribió un mensaje que conmovió a sus seguidores:

“Mi siempre querida Brenda Morales ya se encuentra en la casa de Dios, sin dolor, sin sufrimiento, seguramente abrazada de su mamá”, expresó el periodista.

Y agregó: “Mi Bren, te voy a extrañar mucho, tu acompañamiento en este camino significó mucho para mí”.

Así fue como Jaime Núñez anunció su muerte:

El mensaje rápidamente se llenó de respuestas de colegas, amigos y seguidores que lamentaron profundamente la partida de Brenda. Algunos de los comentarios más destacados fueron:



“¡Qué triste noticia! Gracias a ella tuve algunos enlaces contigo, estimado @janupi”.

“Que golpe tan duro, Brenda en verdad brillaba. Mis plegarias al cielo y especialmente a Barbarita, un abrazo sostenido en el tiempo”.

“Estimado @janupi, sin duda una gran pérdida para tu equipo. Lo es @BrendaMorales1, una mujer inteligente y siempre amable cuando me contactó para entrevistas en @Radio_Formula”.

Hasta el momento, no se ha informado la causa de su fallecimiento, lo que ha generado aún más conmoción entre quienes la conocían.

¿Quién era Brenda Morales, la productora que marcó a Radio Fórmula?

Brenda Morales no era una figura pública, pero sí una pieza clave detrás de los micrófonos. Como productora del noticiario de Jaime Núñez, su labor era esencial para mantener la calidad, el ritmo y la veracidad de uno de los espacios informativos más escuchados en Radio Fórmula.

Quienes trabajaron con ella la describen como una mujer inteligente, amable y comprometida.

Aunque no era famosa frente a las cámaras, su trabajo impactó a miles de oyentes todos los días. Q.D.E.P.

Así se despidió Radio Fórmula de Brenda Morales: