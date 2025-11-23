Este fue el cantante que causó controversia por tener un “romance” de 10 años con su propia hija

En el mundo del espectáculo, hay muchos cantantes que, pese a su talento, se han destacado más por las polémicas; un ejemplo de ello es Nodal y su matrimonio con Ángela Aguilar. No obstante, existen algunos que han causado tanta controversia que, incluso después de muertos, siguen siendo repudiados por la audiencia.

Tal es el caso de John Phillips, mejor conocido como ‘Papa John’. Si bien en su momento se consolidó como uno de los músicos más influyentes, la mayoría lo recuerda por la relación “amorosa” que tuvo con su propia hija biológica. Aquí te contamos quién fue él y qué pasó con su hija.

The Mamas and the Papas / Redes sociales

¿Quién fue John Phillips, mejor conocido como ‘Papa John’?

John Edmund Andrew Phillips, nombre completo de John Phillips, nació el 20 de agosto de 1935 en Estados Unidos. Aunque desde joven estuvo involucrado en la industria musical, el éxito llegaría a su vida en 1960, cuando fundó la banda ‘The Mamas and the Papas’.

Esta agrupación se caracterizó por fusionar el rock and roll, el blues y el folk. Tanto él como su exesposa, Michelle Philips, de quien se divorció en 1970, escribían la mayoría de las canciones de la banda.

Si bien el grupo era muy exitoso y hasta fue nominado a los Grammy, terminaron separándose en 1971, después de que John descubriera que su esposa le estaba siendo infiel con uno de los integrantes. Pese a que solo duró 11 años, ‘The Mamas and the Papas’ sigue siendo recordada como una banda clásica del rock. Incluso, en el 2000, fueron incluidos en el Salón de la Fama de los Grupos Vocales.

En cuanto a la vida personal de John, se casó en tres ocasiones; la primera con Susan Stuart, con quien tuvo a su hija Mackenzie. La segunda con Michelle, con quien procreó a Cynthia, y la tercera con Geneviève Waïte, de quien se divorciaría a mediados de los 80 y madre de su tercer hijo, Bijou.

Años después de su muerte, su hija Mackenzie confesó haber tenido “relaciones consensuadas” con su padre, quien, además, según su versión, la introdujo al mundo de las sustancias ilícitas.

¿Cómo fue el “romance” entre ‘Papa John’ y su hija Mackenzie?

En 2009, Mackenzie Phillips sacó su propio libro de memorias llamado High on Arrival, en el que no solo narra cómo presuntamente su padre la hizo adicta, sino también cómo se habría desarrollado su “romance”.

Según dijo, cuando era menor de edad, su padre le daba sustancias ilícitas, aparentemente, para poder tener relaciones íntimas con ella.

“Me desperté esa noche de un desmayo y me encontré teniendo relaciones sexuales con mi padre. No sé cómo empezó. Por un momento, estuve en mi cuerpo para presenciar una horrible verdad”, relata el libro.

La ahora actriz indicó que, años más tarde, cuando fue despedida de una serie de televisión a causa de sus adicciones, buscó a su padre para tener un romance. El cantante aceptó y estuvieron juntos por 10 años. En algún punto, él le habría propuesto escapar del país y mudarse a un lugar en el que sí permitieran las relaciones entre familiares.

Todo acabó cuando ella quedó embarazada y le pidió que le pagara el aborto. Aunque dijo desconocer quién era el padre, temía que fuera John, por lo que este habría accedido a costear la interrupción.

Mackenzie Phillips / Redes sociales

¿De qué murió ‘Papa John’?

‘Papa Jonh’ murió el 18 de marzo de 2001, a la edad de 65 años, en Los Ángeles. La causa oficial fue un infarto agudo del miocardio. Luego de la confesión de su hija, la opinión pública sobre él se dividió.

Si bien algunos creían que la gente solo debía enfocarse en su trayectoria artística, otros no han dudado en repudiarlo por las acciones que hizo con su hija.

