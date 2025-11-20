¿Nodal podrá seguir cantando “Dime cómo quieres” con Ángela Aguilar tras demanda de Universal Music?

El festejo de Christian Nodal al salir del Centro de Justicia Penal Federal podría haber sido prematuro. Aunque el cantante aseguró ante la prensa que él y sus padres “no fueron vinculados a proceso”, la realidad legal es mucho más compleja: el caso permanece activo, la Fiscalía ya se pronunció y el conflicto civil continúa. Todo esto revive la pregunta que inquieta a fans y seguidores del regional mexicano: ¿podría peligrar el dueto “Dime cómo quieres”, su colaboración con Ángela Aguilar?

Nodal es absuelto en la demanda de Universal Music por presunto fraude / Redes sociales

¿Por qué Christian Nodal fue citado en el Reclusorio Oriente?

Christian Nodal llegó escoltado en una camioneta blanca, rodeado de seguridad, pero eso no impidió que la prensa lo acorralara. Cámaras, micrófonos y gritos se mezclaron en un ambiente caótico mientras el cantante evitaba dar declaraciones.

El motivo de la audiencia era claro: Universal Music, su antigua disquera, lo acusa de haber falsificado contratos para quedarse con los derechos de varias canciones, entre ellas el famoso dueto con Ángela Aguilar, Dime cómo quieres.

La tensión era tal que, de no haberse presentado, la jueza habría girado una orden de aprehensión en su contra. Así que su puntualidad fue clave para evitar un escándalo mayor.

Nodal y sus papás tras audiencia / Redes sociales

¿Christian Nodal fue vinculado a proceso tras audiencia del martes 18 de noviembre?

Tras más de 17 horas de audiencia, la jueza resolvió no vincular a proceso ni a Christian Nodal ni a sus padres, lo que marcó un giro importante en el caso. Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) aclaró que esto no significa que el cantante esté exonerado. En un comunicado, la FGR explicó:

“La denuncia presentada por Universal Music consiste en la acusación de que Christian ‘N’ y su familia cedieron derechos de autor sobre determinadas obras; y, después de eso, se ostentaron como dueños de lo que ya no eran”.

Esto quiere decir que el proceso penal no avanzó, pero el juicio civil sigue abierto y, dependiendo de su resultado, podrían venir nuevas consecuencias.

Nodal / Redes sociales

¿Qué pasa con “Dime cómo quieres” y los derechos de Universal Music?

El conflicto legal se remonta a 2021, cuando Nodal decidió no renovar contrato con Universal Music y firmó con Sony Music. Según la disquera, el cantante y sus padres habrían falsificado documentos para apropiarse de los derechos de tres álbumes:

Me dejé llevar (2017)

(2017) Ahora (2019)

(2019) Ayayay (2020)

Entre las canciones en disputa está Dime cómo quieres, el dueto que Nodal interpreta junto a su esposa, Ángela Aguilar, y que se ha convertido en un clásico en sus conciertos. Aunque la jueza no vinculó a proceso al cantante, el futuro de estas canciones sigue en duda. El abogado de Nodal, Ulrich Richter, aseguró que su principal objetivo es llegar a un acuerdo y evitar afectar al artista. Esto sugiere que la defensa busca una salida negociada para que Nodal pueda seguir interpretando sus éxitos sin problemas legales.

¿Qué dijo Christian Nodal tras la audiencia y qué sigue en el caso?

Al salir del Reclusorio Oriente, Nodal, ex de Cazzu, finalmente habló con la prensa: “Siempre he creído en la justicia. Quiero agradecerles justo por eso, por ser tan pacientes. Soy fiel creyente que los hechos hablan más de mil palabras (...) Hoy estamos aquí mi señor padre, mi señora madre, fue una jornada muy larga, llevamos aquí 17 horas y valió la pena, satisfactoriamente no fuimos vinculados, no hay ni siquiera un solo papel que justifique”.

El cantante también expresó su dolor por el impacto en su familia: “Ha sido una pena que ensucien el apellido y el nombre de mis padres. Yo lo puedo soportar, como soporto muchas otras cosas, pero sí es una de las cosas más dolorosas”.

Por su parte, Jaime González, padre del artista, celebró la decisión: “Estoy feliz porque se hizo justicia, muy feliz. Ahora sí podemos cantarlo, con todo el respeto del mundo. Se trabajó muy duro”.

A pesar de este respiro, la FGR insiste en que el proceso sigue abierto, y tanto la defensa como Universal Music podrán presentar nuevas pruebas. Por ahora, todo indica que Nodal podrá seguir cantando Dime cómo quieres en sus conciertos, pero el desenlace final dependerá del juicio civil.