El cantante D4vd es considerado sospechoso de la muerte de una joven: ¡cuerpo de ella duró días en un auto!

El caso que rodea la muerte de una joven continúa generando conmoción en la industria musical y en la opinión pública, luego de que el cantante D4vd (nombre real David Anthony Burke) fuera señalado como sospechoso en la investigación, según informaron fuentes a distintos medios estadounidenses. A dos meses después del hallazgo del cuerpo dentro de un automóvil registrado a nombre del artista... ¿sería culpable?

¿Cómo fue hallado el cuerpo dentro del automóvil perteneciente al cantante D4vd?

A inicios del mes de septiembre, de acuerdo con información proporcionada por la Policía de Los Ángeles a TMZ, un cuerpo fue localizado en la cajuela de un Tesla registrado a nombre del artista D4vd (David Anthony Burke). El auto había sido remolcado a un corralón municipal tras permanecer abandonado por al menos cinco días en la zona de Hollywood Hills.

El descubrimiento se produjo cuando empleados del depósito notificaron a las autoridades debido al intenso olor que salía del vehículo. Al inspeccionar el maletero, los agentes encontraron un cadáver envuelto en una bolsa.

Posteriormente, se confirmó que los restos pertenecían a una joven menor de edad que llevaba más de un año desaparecida. Esta revelación hizo que la controversia alrededor del rapero aumentara considerablemente, pues en redes sociales varios usuarios aseguran (de manera especulativa) que el artista presuntamente habría sido visto en diversos videos detrás de cámaras o conviviendo con la joven en distintas ocasiones y que hasta una relación sentimental podrían haber tenido. Sin embargo, todas son puras especulaciones.

¿Por qué D4vd ahora es sospechoso por la muerte de una joven hallada en su auto?

El cuerpo de la joven fue encontrado el 8 de septiembre dentro de un Tesla registrado a nombre de D4vd, en un depósito ubicado en la cuadra 1000 de Mansfield Avenue, en Hollywood.

La presencia del cuerpo en un vehículo asociado al cantante fue suficiente para que las autoridades iniciaran una investigación formal. Aunque aún no se han realizado arrestos, varias fuentes policiales han confirmado a medios como ABC News, NBC4 Investigates y TMZ que el artista de 20 años es considerado sospechoso. No obstante, aún falta determinar la causa y la forma de muerte, pues los resultados toxicológicos siguen pendientes.

El Departamento de Policía de Los Ángeles ha informado que la muerte de ella está siendo tratada como un homicidio, aunque por el momento no se han difundido detalles adicionales que permitan establecer un móvil o una cronología precisa de los hechos.

Una de las revelaciones más llamativas en el avance de la investigación provino de una fuente cercana al caso, quien aseguró que D4vd presuntamente habría realizado “ un viaje en medio de la noche a una zona remota del condado de Santa Bárbara ”, donde presuntamente habría permanecido durante varias horas en la primavera de 2025. Esta información podría estar vinculada al momento exacto en que la joven perdió la vida.

Además, un miembro del Departamento de Policía de Los Ángeles declaró al medio NBC4 que el cantante “no ha cooperado con la investigación”, lo que ha generado aún más interrogantes y presiones en torno a su figura pública.

¿Quién de D4vd, cantante sospechoso por la muerte de una joven?

David Burke, conocido artísticamente como D4vd, inició su camino de una forma poco tradicional. Durante su infancia, su contacto musical estuvo casi limitado al góspel, género que escuchó de manera exclusiva hasta aproximadamente los 13 años.

En la adolescencia desarrolló un fuerte interés por los videojuegos, en especial por Fortnite. Al crear videos con momentos destacados de sus partidas para YouTube, se encontró con el problema de los derechos de autor, por lo que optó por componer su propia música para acompañar esos montajes.

Su reconocimiento comenzó a crecer entre 2021 y 2022, y fue en 2022 cuando lanzó los temas:



Romantic homicide y

y Here with me, canciones que se viralizaron en TikTok y lo impulsaron a la fama internacional.

Más adelante, en abril de 2025, presentó su primer álbum de estudio, Withered, un trabajo que profundiza en temas como el desamor, la introspección y el proceso de madurez personal.

Pese a lo reciente de su trayectoria, D4vd se ha posicionado como una figura influyente entre la generación Z, combinando elementos de los videojuegos, el anime, la música alternativa y una marcada sensibilidad emocional en su propuesta artística.

