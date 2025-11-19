Filtran supuesta participación de la Rosalía en Hoy y estalla la polémica en redes ¿Cuándo se presentaría?

En las últimas horas, el nombre de Rosalía volvió a colocarse entre las principales tendencias en redes sociales luego de que circulara un fuerte rumor que apuntaría a que la cantante española presuntamente podría presentarse en el matutino ‘Hoy’. La posibilidad comenzó a ganar fuerza después de que varias páginas dedicadas a noticias musicales compartieran información que aseguraba que la intérprete de La perla supuestamente estaría en el foro.

La información llega justo después de la reciente visita de Rosalía a la Ciudad de México, donde presentó su nuevo álbum LUX, proyecto inspirado en la mística femenina y en figuras de mujeres santas alrededor del mundo.

¿Rosalía realmente estará en el programa ‘Hoy’?

El rumor comenzó a expandirse luego de que la página RPDR memes: La grupa publicara en Facebook que presuntamente Rosalía estaría presente en el programa ‘Hoy’ supuestamente este viernes para interpretar La perla, el mismo tema que presentó el fin de semana pasado en el ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’. Según la publicación, la cantante presuntamente llegaría al foro de Televisa con una presentación especial.

Tras esa publicación, otras cuentas retomaron la información y la replicaron, en redes sociales, lo que incrementó la conversación en redes y generó cientos de comentarios entre fans que comenzaron a preguntarse si la aparición sería en vivo, pregrabada o parte de alguna dinámica especial. Hasta ahora, la producción del matutino no ha emitido un comunicado oficial que confirme o desmienta la información. Por esta razón, queda en calidad de rumor.

Rosalía felicitó a un fan que terminó sus estudios. / Redes sociales: Rosalía

¿Por qué compararon la presunta presentación de Rosalía en el programa Hoy con la de Katy Perry en Venga la alegría?

Tras la revelación de la supuesta presentación de Rosalía en Hoy, el internet no tardó en llenarse de comparaciones, especialmente recordando la polémica presentación de Katy Perry en ‘Venga la alegría’ el año pasado, la cual generó múltiples reacciones por momentos incómodos durante la transmisión.

Entre los comentarios se pueden leer frases como:



“¿Podrán superar la incomodidad de Katy Perry en Venga la alegría?”

“Venga la Alegría eres tú?”

“Oh no, ¿va a suceder de nuevo?”

“¿Será en vivo o ya está grabado?”

“Por favor no la traten como a Katy Perry en VLA”

El público permanece expectante ante la posibilidad de ver a Rosalía en televisión mexicana, sobre todo porque sus últimas apariciones públicas en el país han generado un gran impacto. Su cercanía con los fans, su interacción con la cultura mexicana y el lanzamiento de su nuevo material musical mantienen a la audiencia pendiente de cualquier anuncio oficial.

¿Qué relación tiene el álbum LUX con la posible visita de Rosalía a ‘Hoy’?

El reciente álbum de Rosalía, LUX, es uno de los principales focos que han generado especulación sobre su presunta presencia en el programa ‘Hoy’. Este proyecto, inspirado en la mística femenina y en diversas figuras de mujeres santas alrededor del mundo, marca una nueva etapa en la carrera de la cantante española. Durante su estancia en la Ciudad de México, Rosalía organizó listening parties exclusivas para fans, donde presentó varias canciones del disco y compartió la filosofía detrás de su creación.

Además de los eventos privados, la intérprete aprovechó su visita para conocer más de la cultura local, degustando platillos tradicionales y dulces típicos mexicanos, lo que reforzó la idea de que su viaje no solo era promocional, sino también de conexión con el público mexicano.

