Rosalía, la icónica cantante española, ha vuelto a ser noticia, pero esta vez no por su música, sino por una divertida anécdota que ha compartido con sus seguidores.

A través de un live en sus redes sociales, la intérprete de “Motomami” tuvo que hacer frente a comentarios sobre su apariencia, específicamente sobre su cabello, pues hay quienes aseguran que no se baña por cómo luce su melena.

Redes sociales

Rosalía termina con los rumores y responde a quienes dicen que ‘no se baña’

Ahora que Rosalía lo sabe, no se quedó callada y así contestó: “La gente siempre me dice por qué tengo el pelo rizado: ‘no te duchas, no te duchas’. Mira, yo me ducho un montón, no me gusta que me digáis esto”.

Por si las palabras no quedaban claras, la cantante mostró su raíz definiéndola como “siempre impoluta” asegurando que no siempre podía tener en tratamientos su cabello para no dañarlo.

“Yo no me tiro muchas cosas al pelo porque quiero tenerlo largo así…”cariño, ¿entiendes?” Rosalía

Reacciones tras respuesta de Rosalía de que sí se baña

La aclaración de Rosalía sobre su higiene capilar ha generado una amplia gama de reacciones entre los internautas. Muchas mujeres se han sentido identificadas mientras otras aseguran que no tiene el pelo rizado, sino ondulado.

