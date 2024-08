La Jefa lanza fuerte comunicado a los habitantes de LCDLFM ¿Habrá sanciones?

Fue la madrugada de este martes 6 de agosto que ‘La casa de los famosos México’ vivió minutos de tensión, luego que Adrián Marcelo ganara la prueba de líder.

Recordemos que tras la gala del lunes, los habitantes del cuarto Mar (Mario Bezares, Briggitte Bozzo, Karime y Gala Montes) tomaron la decisión de hacerle una broma a Sian Chiong, sacándole su colchón al pasillo. Esto ocurrió después de que el famoso se destapara como jugador del cuarto ‘Tierra’, a pesar de que dormía en la otra habitación.

Después de presenciar lo sucedido, Ricardo Peralta confrontó a Briggitte Bozzo y Gala Montes. Durante la acalorada discusión, Adrián Marcelo se sumó a la pelea e hizo comentarios desafortunados sobre la depresión y la salud mental de Gala Montes, lo que desencadenó un enfrentamiento intenso.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que Mario Bezares le reclamó a Sian por haberse mentido y no ser claro en que quería permanecer en el equipo Tierra. Mayito aclaró, mientras los separaban para que no hubiera contacto físico, que le llamó “Cenicienta” porque se estaba victimizando. Todo terminó con Sian durmiendo en el vestidor y llevándose sus cobijas.

La jefa lanzó comunicado oficial tras el encontronazo entre los habitantes de ‘La casa de los famosos México’

La noche de este martes 6 de agosto, durante la gala, ‘la Jefa’ lanzó un comunicado oficial respecto a la tensa situación que ocurrió dentro del reality show.

Al comienzo de la gala, Odalys Ramírez y Diego de Erice se conectaron con los habitantes para darles a conocer la postura de ‘la Jefa’ ante lo sucedido.

La Jefa “Habitantes, en las primeras horas de la madrugada se han producido situaciones que están alejadas del espíritu de competencia que quiero que reine en mi casa. Es una competencia individual, siempre dentro del reglamento, y ustedes eligen cómo jugar”.

‘La Jefa’ también dio una advertencia a los famosos, asegurando que no volverá a ser aceptado un comportamiento de ese tipo y confía en que todos cambien de actitud.

“Pero lo que no es aceptable bajo ningún punto de vista es que se superen los límites del respeto. Ninguna estrategia, por más extrema que sea, debería contemplar la falta de respeto, ni meterse en cosas personales o familiares de cada uno de ustedes que no tienen nada que ver con este juego de convivencia. Confío en la capacidad de autocrítica”. La Jefa

Tras esto, Mariana Echeverría tomó la palabra y aseguró que las cosas se habían solucionado, luego de que todos hablaron respecto a lo sucedido. Además, pidió una disculpa al público por todo lo ocurrido en la madrugada de este martes.

