LCDLFM: Filtran el motivo por el que Cecilia Galliano no ha estado en las postgalas ¿Problemas con Televisa?

Desde hace varios días, Cecilia Galliano no ha estado presente en las postgalas de La casa de los famosos México, las cuales son transmitidas desde la plataforma de VIX. Esto, sin duda, generó especulaciones sobre el verdadero motivo de su ausencia.

Debido a esta situación, Mauricio Garza ha estado conduciendo la pregala y postgala junto a varios conductores de Televisa, como el Borrego Nava y Marie Claire Harp.

Fue a través de la cuenta de Instagram de Jacqueline Martínez, mejor conocida como Chamonic, quien se especializa en temas de farándula, que se dieron a conocer las posibles razones de la ausencia de Cecilia Galliano en el programa La casa de los famosos México.

“Pues les cuento por qué Cecilia Galliano no ha estado ni en la postgala ni en sus otras actividades, como la obra de teatro… pues ella tiene Covid. Y se está recuperando. Ha estado indispuesta, ya que se ha sentido mal, mal, pero esperemos que pronto regrese a sus actividades. No la corrieron, no está peleada con nadie, solo está enferma.”