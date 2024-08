LCDLFM: Adrián Marcelo se disculpa con Gala Montes por la fuerte discusión en el reality show

En la madrugada de este martes 6 de agosto, se vivieron momentos de tensión en ‘La casa de los famosos México’, tras la tercera prueba de líder, la cual ganó Adrián Marcelo, quien no podrá ser nominado por una semana.

Luego de la gala del lunes, los habitantes del cuarto ‘Mar’ le hicieron una broma a Sian Chiong, sacando su colchón al pasillo. Esto se debió a que el actor se destapó como jugador del cuarto ‘Tierra’, a pesar de dormir en la otra habitación.

Tras ver lo ocurrido, Ricardo Peralta confrontó a Briggitte Bozzo y Gala Montes. En el calor de la discusión, Adrián Marcelo se unió a la pelea haciendo comentarios desafortunados contra Gala Montes, que tenían que ver con su depresión y salud mental, lo que provocó un acalorado enfrentamiento.

¿Qué le dijo Adrián Marcelo a Gala Montes?

Adrián le recordó a Gala los problemas de salud mental que tiene y arremetió en su contra diciendo: “Te falta mamá, eh. Te falta mucha, eh. La depresión no es un botón que se prende y se apaga”, recordándole también los problemas que tiene con su mamá, los cuales te contamos en TVNotas antes de que la actriz entrara al reality.

Adrián Marcelo “Tú no estás deprimida, no, no. Tú eres una gran actriz, eso es lo que eres. Ha de haber sido un pin... charlatán el que te diagnosticó, ustedes van y buscan güeyes que les receten cosas... ¿Entraste a un juego deprimida? ¿En serio? ¿Con diagnóstico? Hu3v*s sería que te veas al espejo y te soportes. No te aguantas”.

Y Gala le respondió: “¿Tú vienes a decirme esas cosas a mí? No eres quién, te ves mal. Tú no tienes respeto, de eso comes”.

Pelea en La casa de los famosos México

Adrián Marcelo le pide perdón a Gala Montes tras la discusión

Tras el fuerte enfrentamiento de este martes 6 de agosto, todos los habitantes decidieron aclarar lo sucedido entre ellos, por lo que Gala Montes expuso su punto de vista sobre lo dicho por el creador de contenido.

“Soy muy reactiva, vengo de una familia muy conflictiva, la neta, perdón. Ya no quiero llorar, porque sino van a decir que lo utilizo”, comenzó Gala.

La actriz aseguró que sintió muy fuerte las palabras que le dijo Adrián Marcelo y aseguró que ha trabajado en terapia para no reaccionar de esa forma.

Gala Montes “Yo vine aquí para aprender... y pues sí, sentí muy fuerte todo lo que me dijiste ayer, Adrián, porque es una herida muy fuerte que tengo en el corazón y que tú la escarbaras y le escarbaras me pareció muy bajo. Te pido una disculpa por reaccionar. Me hubiera gustado reaccionar de otra manera. Sé que tengo las herramientas, porque he trabajado mucho en no reaccionar así, por eso me salí de ese núcleo y no quiero repetirlo aquí. Ayer me recordó mucho a eso. Les pido una disculpa, pero tampoco quiero que me ofendan ni que me traten de esa forma”.

Por su parte, Adrián Marcelo le pidió una disculpa a Gala Montes por todo lo dicho y aseguró que reflexionó que no era el momento ni la forma de decirle las cosas.

“Te ofrezco una disculpa. No fueron ni las formas ni el cómo ni el cuándo. La realidad es que, haciendo un examen de consciencia, ayer mismo sabía que había estado mal. Te ofrezco una disculpa, porque empatizo, aunque no parezca, con lo que atraviesas. Y lo único que busco es que podamos estar en el baño lavándonos los dientes y no estar tensos, estar en la prueba, jugar en equipo. La verdad, aunque no lo parezca, te admiro, por algo estás aquí, te lo he dicho, y la realidad es que sí mereces una disculpa de mi parte. Entiendo también por qué me dijiste lo que tenías que decir, así somos cuando estamos viscerales, queremos hacer daño. Yo también, al ver la situación, me embebí de la ira, del cólera, fue un espejo”. Adrián Marcelo

YT: Canal 5

El creador de contenido mencionó que le afectó todo lo sucedido con Gala y le prometió no volver a tocar temas tan sensibles durante la competencia.

Adrián Marcelo “Soy humano y me duele verte llorar. Me duele cuando pasa eso de que se te retuerce una herida. De mi parte, ni siquiera en un posible posicionamiento, tú contra mí o yo contra ti, voy a utilizar esa carta. No lo voy a hacer. No voy a buscar que me perdones, solo el hecho de entender que, cuando uno está enojado... Lo que sí es que te pido una sincera disculpa por meterme con temas personales y que, sobre todo, son de suma importancia para ti. No te voy a reclamar que hayas hecho lo mismo, porque entiendo por qué lo hiciste. Fue una situación en la que estaba en un remolino y yo me metí ahí, también me dejé llevar. Te ofrezco, Gala, una sincera disculpa”.

Tras lo dicho por Adrián Marcelo, Gala respondió: “Yo también, para pelear se necesitan dos. Discúlpame, Adrián”. La actriz se levantó de su asiento y abrazó a su compañero: “Perdóname en serio y espero que todo vaya mejor de aquí en adelante”, dijo Adrián Marcelo mientras abrazaba a Gala.

