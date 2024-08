Shanik Berman se disculpa con Mario Bezares en vivo ¡está arrepentida de lo que dijo!

Tras su reciente eliminación de ‘La casa de los famosos México’, la periodista Shanik Berman se presentó en la gala del lunes para ofrecer una disculpa en vivo a Mario Bezares, a quien había criticado duramente después de su salida del reality.

Recordemos que durante su despedida, quien fue la favorita del público la primera semana, no se guardó sus comentarios contra Mario Bezares y le dijo: “eres un hipócrita, te 0d¡o”. Más tarde, en la post gala dijo que ella creía que Mayito sí había “puesto” a Paco Stanley.

Horas después, Brenda Bezares, esposa de Mario indicó que iniciaría acciones legales contra la periodista por sus palabras.

Shanik reflexiona al salir de ‘La casa de los famosos México’

Es por eso que un día después de su salida y luego de una noche para poder conocer un poco de lo que se vivió afuera, Shanik Berman apareció en la gala de con un tono completamente diferente al que se le vio el domingo.

Shanik aprovechó las cámaras para dirigirse a la audiencia y a los afectados por sus palabras para expresar su arrepentimiento.

“Lo primero que quiero es ofrecerle una disculpa a Mario Bezares, a su familia, a Karime y a Sian, porque ayer entre el coraje de haber salido, como si me hubiera mordido alguien y lo primero que avente fue la mordida”, explicó Berman, con un tono de pesar en su voz.

La conductora admitió que sus comentarios no reflejaron su verdadero sentir y que hablar desde el enojo no fue la mejor forma de expresar sus emociones. “No estuvo bien lo que dije, me arrepiento, lo siento muchísimo y esperemos que no se me salga la rabia así, no me gusta estar rabiosa, prefiero estar alegre”, comentó, visiblemente conmovida.

Con estas disculpas, Shanik Berman quiere enmendar el malentendido y reconciliarse con quienes se hayan visto afectados por sus impulsivos comentarios.

Sin embargo, solo unos momentos después, Shanik dijo: “Guácala de perro” cuando le preguntaron si quería hablar con él si tuviera la posibilidad de hablar con alguien dentro de la casa.

