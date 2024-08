Esposo de Mariana Echeverría quiere que la saquen de ‘LCDLFM’ ¡teme por su imagen pública!

Las cosas están que arden en ‘La casa de los famosos’: Los favoritos para ganar (Mariana Echeverría, Adrián Marcelo, Ricardo Peralta y “Gomita”, que integran el cuarto Tierra) se han desplomado en el gusto de la gente.

De último momento, nos enteramos por un amigo de Mariana Echeverría que en su familia están muy preocupados por esta situación. Tanto, que su esposo, el portero del equipo León, Óscar Jiménez, habló con la producción para comentarles su deseo de que su esposa salga del reality.

Esto nos dijo el amigo de Mariana: “Estamos consternados. Antes de entrar a La casa ella gozaba de gran cariño del público. Por eso se animó a ingresar y alejarse un tiempo de su esposo e hijo, a quienes ama y de quienes nunca se había separado. Lo que no contábamos es que, al tener una forma de pensar muy estratégica, la gente se le iba a voltear y la empezaría a atacar”.

Nuestra fuente nos dice: “Nos empezamos a alarmar con los ataques en redes sociales. La situación se complicó ya que los enemigos de Mariana aprovecharon para desacreditarla. La ‘Wanders lover’ dijo que cuando fue de invitada al programa ‘Me caigo de risa’ fue muy grosera con ella. Sus excompañeros del programa ‘Se vale’ también la atacaron. Raúl Magaña mencionó que trataba muy mal a las bailarinas y que tenía muchas broncas. Tania Riquenes señaló que se enteró de que Mariana hablaba mal de ella a sus espaldas. Hasta Faisy, que había dicho que ya no estaban peleados, dijo que mejor se quedaba callado si no tenía nada bonito que decir”.

¿Existe un complot para desprestigiar a Mariana Echeverría?

Le preguntamos al amigo de Mariana si cree que hay un complot y nos respondió: “No que se hayan unido. Vieron cómo está quedando en el reality y aprovecharon para tirarle. Están en su derecho de contar su experiencia. Ella es de carácter fuerte y ha tenido broncas con muchas personas. Pero tiene muchos amigos que la adoramos y hemos constatado que es una persona maravillosa. Entonces no es como lo quieren hacer ver, que Mariana es una súper villana en la vida real”.

“Los fans se empezaron a ir a las redes sociales de Óscar para atacar a Mariana. Le pusieron que cómo la soportaba. Que la sacara del reality. Que se divorciara de ella. Ha sido tanto el acoso que limitó los comentarios en las publicaciones de su Instagram y decidió hablar con la producción. Les dijo que por favor consideraran la posibilidad de que Mariana saliera. Que es madre de familia y esto era muy perjudicial para ella. Que es imagen de varias marcas y en su familia temen que al salir pueda perder contratos”. Amigo de Mariana Echeverría

¿Cómo reaccionó la producción ante la petición del esposo de Mariana Echeverría?

Preguntamos al amigo de Mariana acerca de qué hará la producción y comentó: “Mariana era consciente de que este tipo de programas pueden traer beneficio o hate y aun así decidió entrar. Por eso firmó un contrato y pues es responsabilidad de ella lo que está ocurriendo”.

“Óscar no lo va a reconocer públicamente, pero él lo que espera es que salga nominada y sea expulsada. Sigue hablando con la producción, confiando en que la gente vea las cosas buenas de Mariana y que esto no acabe con su carrera. Su caso es más complicado que el de Adrián, ‘Gomita’ y Ricardo que, a final de cuentas, son irreverentes y más jóvenes. Aunque también pueden salir muy afectados, por su tipo de carrera, no les dañaría tanto como a Mariana. Estamos muy preocupados por ella”, concluyó.

