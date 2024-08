LCDLFM: Habitantes se dicen de todo y casi llegan a lo físico ¡Todo por un colchón! Los detalles del pleito

Tras la salida de Shanik Berman y el reciente liderazgo de Adrián Marcelo en la tercera semana de ‘La casa de los famosos México’ los ánimos están cada vez más calientes. El conductor regio se ha encargado de declararle la guerra al cuarto Mar, quienes no habían mostrado indicios de querer hacer un equipo hasta que los del cuarto Tierra les dejaron claro que iban por ellos.

¿Qué pasó en ‘La casa de los famosos México’?

Mientras las cosas se acomodaban en las alianzas, Sian Chiong estaba siendo reclutado por Tierra aunque dormía en el cuarto Mar, así que ahora que los equipos están más definidos, los de Mar se dieron cuenta que el actor cubano solo era un “infiltrado” que les pasaba información a los de Tierra, así que decidieron hacerle una broma y le sacaron el colchón y su almohada al pasillo para dejarle claro que no aceptan traiciones.

Ricardo Peralta se percató de la acción del cuarto Mar y no aguantó más, por lo que le reclamó a Gala Montes y a Briggitte por haberlo hecho, diciendo además que era un acto xenófobo. Entonces Gala no se dejó y le dijo que estaba tergiversando todo.

Ricardo como te odio de verdad!!!€



Se armó la pelea entre ellos, Gala defendiendo a Briggitte amo!



#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/JJQbQ8UOFG — Donde esta Wendy?🐝 (@dondeesta_wendy) August 6, 2024

Adrián Marcelo se va contra Gala por tener depresión

Al ver el pleito, llegó Adrián Marcelo y también comenzó a irse contra Briggitte, así que Gala salió en su defensa y comenzaron a decirse de todo.

Adrián entonces le recordó a Gala los problemas de salud mental que tiene y arremetió en su contra diciendo: “Te falta mamá, eh. Te falta mucha, eh. La depresión no es un botón que se prende y se apaga”, recordándole también los problemas que tiene con su mamá, los cuales destapamos en TVNotas antes que la actriz entrara al reality.

“Tú no estás deprimida, no, no. Tú eres una gran actriz, eso es lo que eres. Ha de haber sido un pin… charlatán el que te diagnosticó, ustedes van y buscan güeyes que les receten cosas… ¿Entraste a un juego deprimida? ¿En serio? ¿Con diagnóstico? Hu3v*s sería que te veas al espejo y te soportes. No te aguantas”.

Hilo del primer pleito de La Casa de Los Famosos México. (19 videos de 1:30min) Ojo a la postura de cada integrante de la casa, saquen conclusiones. Inicia hilo.

Ricardo Peralta inicia.#LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX #LaCasaDeLosFamososMx2 #LaCasaDeLosFamososMexico2 pic.twitter.com/iHqM3z8IZ2 — See u💚💜💔 (@_GerardoGarza) August 6, 2024

Y Gala le respondió: “¿Tú vienes a decirme esas cosas a mí?, no eres quién, te ves mal. Tú no tienes respeto, de eso comes”.

Adrián siguió diciendo que, como tuvo que trabajar desde niña, Gala no tuvo infancia y le dijo: “no te llevaron al parque”, así que ella contestó: “te faltan valores” y lo llamó “youtuber m4rihuan0”. Además, le dijo que su esposa estaba con otro hombre mientras él estaba ahí encerrado. En respuesta, Adrián le dijo que ella quisiera ganar lo que él como youtuber y que a ella le “hace falta mamá”.

Además, Adrián Marcelo le dijo a Briggitte que Gala no es su amiga porque no la salvó cuando pudo en la primera nominación por “andar de c4ch0n...” y salvar a Agustín. “Briggitte, solo recuerda, te pudo haber salvado y no te salvó, ella no es tu amiga, es con quien te tuviste que aliar. Escúchame para que no me ‘b*ll3es’, es tu amiga porque te cambiamos de cuarto. Ella te pudo haber salvado, ¿qué agarró para salvar? Un vato argentino tatuado”.

No te salvó por cachonda.



Mira que en verdad sigo procesando todo 😖 #LaCasaDeLosFamososMx https://t.co/tI2AY6U6In — La Comadrita (@lacomadritaof_) August 6, 2024

Briggite no se dejó y le respondió que no le afectó que Gala no la salvara porque sabe que es un juego, hay estrategias y no por eso iban a dejar de ser amigas, además de que Gala comenzó a defender a Briggitte diciendo que Mariana Echeverría tiene muy malos modos con ella.

Mariana llegó a la discusión y dijo que no le ha hecho b*lly¡ng a nadie, así que Briggitte mencionó el ‘vi0l3ntómetro’ en donde se incluye la ‘ley del hielo’ como una forma de vi0l3ncia, entre otras cosas que Gala y Briggitte consideran que Mariana ha hecho en contra de esta última.

Sian Chiong y Mario Bezares a punto de p3lease a g0lp3s

La discusión continuó ahora con Mario Bezares quien le reclamó a Sian por haberles mentido: “Dijiste que ibas a jugar solo, dijiste que lo ibas a pensar. Hoy nos dimos cuenta”. “He tratado de cantar canciones contigo, te he preguntado de tus programas, he tratado de conectar... ¿Tú crees que es cortés decirme Cenicienta?”, le respondió Sian.

Mayito después de esto se puso mal y tuvieron que checarle la presión. #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/7SmOSw4atM — La Comadrita (@lacomadritaof_) August 6, 2024

Mayito aclaró, mientras los separaban para que no hubiera contacto físico, que le llamó de esa manera porque se estaba v¡ctimizando “¿Tú crees que soy un hu3vón? Te voy a dar una pin… bitácora para que sepas qué es lo que voy a hacer ¿Tú crees que te voy a tocar? No seas tonto. Nada más andas de pin… barbero con todo mundo. ¿A ver quién te quiere?”

Todo terminó en que Sian se durmió en el vestidor y se llevó sus cobijas.