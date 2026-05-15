¿Actriz confirma romance con el hijo de Galilea Montijo? “No puedo decir lo que va a pasar”

Galilea Montijo es una de las mamás más queridas y controversiales del mundo del espectáculo, por lo que su hijo menor ya está involucrado en algunas polémicas pese a su corta edad, principalmente en temas del amor.

Actualmente, el joven vive en Acapulco junto a su papá, Fernando Reina, pero continuamente viaja a la Ciudad de México para ver a la presentadora de Hoy. En más de una ocasión, ha sido captado no solo con su mamá, también con una nueva estrella de la televisora de San Ángel.

Galilea Montijo actualmente no vive con su hijo en CDMX. / IG: @natalia_tellez / @galileamontijo

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¿Por qué se dice que el hijo de Galilea Montijo ya tiene novia?

A través de sus redes sociales, principalmente TikTok, el hijo de Montijo y Reina sube varios trends junto a la joven actriz de La CQ: Nuevo ingreso, lo que en redes sociales ha despertado rumores de un supuesto romance.

Además, es común que la pequeña también aparezca junto a Galilea Montijo, acción que ha alimentado los rumores; sin embargo, en un reciente encuentro con la prensa, la joven abordó el tema y confesó la razón de sus principales apariciones en las redes sociales de la conductora y su hijo.

“Un shippeo no afuerza tiene que ser de que sean novios; igual puede ser de la amistad. Está padre que a la gente le guste nuestra amistad”, explicó.

Galilea Montijo y la joven actriz han sido captadas juntas más de una vez. / Redes sociales

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¿Actriz de telenovelas rechazó tener una relación con el hijo de Galilea Montijo?

De esa forma, la joven dejó claro que por el momento no existe una relación más allá de una amistad con el hijo de Galilea Montijo; sin embargo, no descarta que pueda existir un noviazgo en el futuro.

“Yo quiero mucho a Gali, somos muy cercanas; como suegra es increíble. Sí he tenido la oportunidad, sí es muy padre y lo que se dé, yo no puedo decir lo que va a pasar en un futuro”. Joven actriz de telenovelas

La joven actriz está a punto de emprender un nuevo proyecto en el que cuenta con el apoyo de Galilea Montijo y su hijo, quienes, de acuerdo con sus palabras, le enviaron sus mejores deseos: “Muy bien, ya saben que voy a iniciar un nuevo proyecto; me desean toda la suerte”.

Actriz rechaza tener una relación con el hijo de Galilea Montijo. / Redes sociales/Captura de pantalla

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¿Qué piensa Galilea Montijo sobre el shippeo de su hijo con una joven actriz?

Cabe recordar que las apariciones entre la joven actriz y el hijo de Galilea Montijo comenzaron desde hace un año; fue entonces cuando la conductora fue cuestionada al respecto.

Fiel a su estilo, Montijo aseguró sentirse feliz de ver a su hijo crecer y disfrutar de las diferentes etapas de la vida, y aunque no confirmó que el joven tuviera una relación, llenó de halagos a la pequeña con la que es relacionado.

“Son niñitos, los dos están igual de chulos, se gustan mucho, pero pues ha de ser de esos primeros amores que tienes”, comentó; y agregó: “Ella es una niña preciosa, es una tipaza, se llevan increíble; tienen la misma edad, tienen 13 años, son unos bebés”.

Por lo tanto, según las declaraciones que existen sobre el tema, el hijo de Galilea Montijo y la joven actriz solo comparten un shippeo y tienen una buena amistad, pues ambos se apoyan en sus proyectos y conviven de cerca en algunas ocasiones.

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Así lo dijo la joven actriz: