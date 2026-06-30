Plutarco Haza rompe el silencio sobre el inicio de su romance con Ximena del Toro: ¿Pesó la diferencia de edad?

Después de que Plutarco Haza concluyó su participación en MasterChef Celebrity, el actor se sinceró sobre su relación con Ximena del Toro en un encuentro con la prensa, donde confesó los desafíos que enfrentó por su diferencia de edad. ¿Casi le cuesta su amor? Te contamos.

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Plutarco Haza se sincera sobre su matrimonio. / Liliana Carpio / Redes sociales

¿Cómo inició el romance entre Plutarco Haza y Ximena del Toro, 16 años menor que el actor?

Plutarco Haza y Ximena del Toro se casaron por la vía civil en febrero de 2014 y tan solo unos meses después consolidaron su amor en un enlace por la iglesia. “Todos son ciclos, estuvo increíble nuestra etapa de novios, pero de pronto hay que cambiar y ya dimos este paso, y más adelante daremos otro”, explicó Ximena en ese entonces.

Tan solo cinco años después, la pareja le dio la bienvenida a su primer hijo en común. Mientras que para Ximena representó su debut como mamá, el actor de “Mirada de mujer” recibió a su segundo hijo tras casi dos décadas de haberse convertido en papá por primera vez.

Pese a la diferencia de edad de 16 años, Plutarco Haza y Ximena del Toro se han consolidado como una de las parejas más estables del espectáculo, pese a que el actor vivió un mediático divorcio con Ludwika Paleta años atrás.

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Plutarco Haza tiene una diferencia de 16 años con su esposa, Ximena del Toro. / IG: @plutarcohaza / @zahietellez

¿Qué desafíos enfrentó Plutarco Haza al inicio de su relación con Ximena del Toro?

A más de cinco años de haberse convertido en papá junto a Ximena del Toro, Plutarco Haza se sinceró sobre los desafíos que enfrentó al inicio de su relación debido a la diferencia de edad, aunque hoy en día son una familia consolidada.

“Para ella y su familia fue más difícil porque era una familia muy convencional, conservadora; también mi familia es muy conservadora, pero yo, al ser actor y tener la mente un poco más abierta, aprendí que el amor era algo mucho más libre”, explicó.

Posteriormente, Haza detalló que su pareja enfrentó algunos problemas con sus papás al principio de su romance, pero actualmente todos mantienen una buena relación:

“Al principio te tienes que enfrentar a ciertas broncas, sobre todo del lado de ella. A nadie le gusta que digas: ‘Mira mi novio’, y es un señor divorciado y con un hijo. Los entiendo perfectamente, me los fui ganando poco a poco. Ahora somos grandes amigos, tenemos una relación muy bonita con toda la familia de ella”. Plutarco Haza

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👀 ¡La diferencia de edad sí pesó! Plutarco Haza revela cómo logró conquistar a los papás de Ximena del Toro, 16 años menor que él, y las críticas que han enfrentado. 🔥#TodoParaLaMujer con Maxine Woodside (@maxwoodside) pic.twitter.com/1Asr3jwb7W — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) June 30, 2026

¿Quién es Ximena del Toro, esposa del actor Plutarco Haza?

Ximena del Toro, actual esposa del actor Plutarco Haza ,

Aunque llegaron al altar hasta 2014, se conocieron cuatro años antes en un bar de la Ciudad de México donde se estaba celebrando el cumpleaños del actor.

donde se estaba celebrando el cumpleaños del actor. Pese a que Ximena del Toro no suele mostrarse frente a las cámaras , Haza señaló que tanto ella como su familia lo apoyan en sus proyectos de teatro.

, Haza señaló que tanto ella como su familia lo apoyan en sus proyectos de teatro. En su cuenta de Instagram, Ximena del Toro comparte algunos momentos familiares y enseñanzas tras convertirse en madre, aunque no se mantiene muy activa.

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