Adrián Di Monte y Nuja Amar abandonan entrevista con Shanik, tras revivir polémica del actor: “No justifiques”

Una fuerte polémica rodeó a Adrián Di Monte, ex de Sandra Itzel, quien acusó al actor de violencia durante su matrimonio. Ahora, años de aquel momento, el intérprete protagoniza un fuerte enfrentamiento durante una entrevista en el programa de Shanik Berman. Te damos los detalles.

Adrián Di Monte abandona entrevista con Shanik Berman / Redes sociales

¿Cuál fue la polémica declaración de Adrián Di Monte sobre las mujeres?

Todo se remite a la separación de Adrián Di Monte y Sandra Itzel, quienes tras 10 años de relación, decidieron poner final a su vínculo amoroso en 2022, aunque en un inicio todo fue “amistoso”.

Posteriormente, Sandra Itzel acusó al actor de haber ejercido violencia durante su matrimonio, y hasta mostró audios atribuidos a Adrián, en los que habla despectivamente de las mujeres:

¿En qué mundo vives tú, mujer?, Tú vives en el mundo de las maravillas, tú no sabes lo que cuestan las cosas, no pagas ni p%&$ porque yo te mantengo. (...) Eres tan bru$%&, ya entiendo por qué la gente mata a la gente, ya entiendo a los psicópatas por qué matan a las mujeres, porque las mujeres no se callan la boca. Audio atribuido a Adrián Di Monte

Esas declaraciones fueron motivo suficiente para que Di Monte se ganara el repudio del público y la funa, por lo que su participación en La casa de los famosos México 3 fue polémica.

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Sandra Itzel filtró audios de Adrián Di Monte / Redes sociales

¿Por qué Adrián Di Monte y Nuja Amar abandonaron entrevista con Shanik Berman?

Este viernes 14 de agosto se viralizó la entrevista realizada de Shanik Berman a Adrián Di Monte y Nuja Amar, cuando de pronto revivieron dicha polémica del actor y, a partir de ahí, los ánimos se encendieron.

Shanik estaba en compañía de Analu Salazar, otra conductora y periodista de espectáculos, quien enfrentó directamente a Di Monte sobre aquellas palabras:

Yo no lo quiero a él, porque dijo que a las mujeres nos deberían de matar porque nos deberíamos de callar. No empieces a justificar, no se justifican las cosas. Analu Salazar

La discusión subió de temperatura cuando la pareja de Adrián, Nuja Amar, consideró que la entrevista se tornaba a una falta de respeto:

Yo creo que es una falta de respeto, más para mí. Hay que ser congruentes con lo que uno defiende y uno dice. Nuja Amar

Por otro lado, Adrián Di Monte defendió su postura, afirmando que el audio que circuló en ese entonces era editado y fuera de contexto:

No puedes juzgar por algo que no sabes, de un audio editado. Es muy incongruente de tu parte que tú te proclames una cosa y ataques a una mujer. Yo soy una persona muy feminista, estoy casado con una mujer. Adrián Di Monte

Finalmente, la entrevista terminó con la salida abrupta de Adrián y Nuja visiblemente molestos, desatando el debate en redes sociales. Te dejamos el video.

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¿Regañaron a Analu Salazar por enfrentar a Adrián Di Monte en entrevista?

Tras lo ocurrido, también mostraron un fragmento del programa en el que Shanik Berman le llama la atención a Analu Salazar, incluso pide a la periodista que pida una disculpa por lo ocurrido:

Dijeron que si no pido una disculpa al agredirlos y al faltarles al respeto, incluyendo a ella. Me dijo Nuja ‘es que me faltó al respeto porque eso le ha costado la carrera’. Shanik Berman

Por último, Analu Salazar explotó aún más, pues cree que la carrera de Adrián no fue afectada por lo ocurrido en la entrevista, si no que es el resultado de sus declaraciones de años atrás:

Le costó la carrera lo que él dijo, no que yo le pregunte, que no friegue. Ahora yo soy responsable de que el señor perdió la carrera. No, él es responsable de sus palabras. Analu Salazar

Shanik terminó cerrando dicha escena pidiéndole disculpas a Adrián Di Monte, aceptando que recientemente han convivido más, en algo que muchos tomaron como una defensa al actor.

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