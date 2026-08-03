Erika González, conductora de De primera mano, rompe el silencio sobre su divorcio: “Hubo violencias...”

A pesar de que aún no quiere hablar a fondo de por qué se divorció del gastrónomo Giuseppe Lo Buono, Érika González, conductora del programa De primera mano, hizo una revelación sobre el tema. Y es que cuando le preguntamos si hubo violencia psicológica en su matrimonio, la regiomontana fue contundente con su respuesta y lo confirmó.

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Érika González anunció su divorcio en 2025. / IG: @erigonzalezof / De primera mano

Érika González, conductora del programa De primera mano, revela que sufrió violencia en su matrimonio

La presentadora de espectáculos declaró: “Sí… La violencia está muy normalizada en nuestra sociedad, y a veces pensamos que violencia es solo física. Esa parte no ocurrió, pero sí obviamente hubo violencias en cuanto a cosas que normalicé y no estaban bien, emocionales, psicológicas”.

Recordemos que, Érika y Giuseppe se casaron por lo civil en 2023 y, posteriormente, en 2024, celebraron su boda religiosa en Italia. Sin embargo, hace justo 1 año, al borde del llanto, la conductora anunció en una emisión de De primera mano que su matrimonio había llegado a su fin, sin dar los motivos.

Ahora nos comentó por qué no había hablado de esta situación y qué fue lo que no la hizo sentir bien en su relación: “Lo mantengo en privado, por respeto a la contraparte. Él no está en el medio, no es figura pública, pero sí eran cosas no negociables para mí. Tomé la decisión porque no iba con lo que yo quería, mis valores, mi manera de ver la vida, cosas que ya no tenían vuelta atrás, no podíamos seguir adelante”.

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Érika González se casó por el civil en 2023 y un año después tuvo una boda religiosa en Italia. / Fotos: IG @erigonzalezof, @deprimeramanoitv y YT @ImagenEntretenimiento, redes sociales

¿Cómo se siente la conductora Érika González a un año de su divorcio?

Subrayó la importancia del apoyo psicológico y de sus seres queridos. “No lo he hecho sola. Mi terapeuta me ha acompañado en todo este camino, mi red de apoyo, familia y amigos. Pedir ayuda y tiempo. Mi familia es súper tradicional, pero abierta a que las personas que ellos quieren estemos bien. Entonces, si el camino para estar bien era no continuar con esa relación, me apoyaron completamente”.

A raíz de esto, relata, hubo gente que empatizó con ella y le compartió sus historias en señal de apoyo. “Recibí muchos mensajes, principalmente de mujeres, que pasaron por situaciones similares, que creían en el amor, se casaron y estaban atravesando un divorcio. No me imaginé la respuesta. Todo pasa por algo y al final puedes estar bien”.

Érika ha considerado platicar su experiencia para ayudar a las personas que atraviesan por este tipo de relaciones violentas; sin embargo, dijo que aún no es el momento de hacerlo. “Me gustaría hablarlo cuando esté lista. Todavía no me he sentido tan preparada para poderlo compartir con la gente, pero no tanto por los motivos, sino desde mi punto de vista, de cómo salir adelante o cómo poder detectar ciertas cosas”.

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Érika González dio a conocer su divorcio en 2025 en De primera mano. / Fotos: IG @erigonzalezof, @deprimeramanoitv y YT @ImagenEntretenimiento, redes sociales

¿Cómo dio a conocer su divorcio la conductora Érika González?

“He decidido terminar mi matrimonio. Quiero aclarar que no fue una decisión impulsiva, no fue sencilla, pero sí muy necesaria. Estuve en una relación de 3 años, con una boda que, como ya saben, fue pública y la compartí con mucho amor. Pero, pues sí, mis días han sido muy difíciles, con situaciones complicadas, algunas sumamente dolorosas que no tienen nada que ver con territorios ni con prioridades mal puestas, sino todo lo contrario”.

“Hoy esa etapa se cerró, la dejó atrás con su intensidad, sus desafíos y una historia que no me representa, pero que sí es mía. Estoy enfocada en sanar. Tengo un trabajo, un acompañamiento terapéutico maravilloso para seguir adelante con valentía, porque hay que ser valiente cuando ya no se puede más. Quiero agradecer a todos los que han estado aquí conmigo sin exigir ninguna explicación… y también quiero agradecer sinceramente a quienes, sin saber nada, me escribían con mucho cariño, preguntándome si estaba bien. Estoy bien, aunque duele, obviamente, estoy en paz con la decisión. Ha sido muy triste, pero también ha sido muy liberador. Me quedo con lo aprendido, con la fuerza que da atravesar algo así”.

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Érika González, conductora de De primera mano, se quebró al hablar de su divorcio. / YT: De primera mano

Érika González confiesa haber recibido ataques tras su divorcio, ¿cómo los superó?

Cuando anunció su divorcio, Érika recibió muchos ataques por haber privilegiado su trabajo antes que su matrimonio; ante esto, responde que la situación no fue de esa manera. “Eso es una total mentira. Él ya ni está en Monterrey. Vive entre Cuernavaca y la CDMX. El divorcio fue muy rápido, a los 3 meses ya teníamos todo firmado”.

La conductora nos reveló algo que no había contado: Ya congeló sus óvulos y está dispuesta a ser madre soltera. “Fue hace 4 años, justo por revisiones que hicimos mi marido y yo. Era lo más recomendable, porque él tenía que mejorar sus niveles y el doctor nos dijo: ‘Hagan esto’. Tengo 39 años, y si no llega una pareja más adelante, sí los utilizaría. Lo tengo súper contemplado, podría ser una madre autónoma”.

Finalmente, a pesar de lo que vivió en su matrimonio, Érika está abierta a volver a enamorarse. “Es muy lindo estar con alguien, compartir. Sí me gustaría. Volver a casarme no sé”.

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Érika González anunció su divorcio en vivo en 2025. / Fotos: IG @erigonzalezof, @deprimeramanoitv y YT @ImagenEntretenimiento, redes sociales

¿Cómo ha sido la trayectoria de Erika González, conductora del programa De primera mano?

Es originaria de Monterrey y comenzó en 2005 en la radio.

y comenzó en 2005 en la radio. Estuvo en Televisa, donde fue una de las conductoras del programa Pasillo TV y colaboró en Primero noticias.

y colaboró en Posteriormente, fue parte del matutino Venga la alegría y desde 2022 es conductora de la emisión de espectáculos De primera mano por Imagen Televisión, al lado de Lalo Carrillo, Addis Tuñón y Gustavo Adolfo Infante.

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