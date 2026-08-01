Jessica Segura ventila “pelea” con una integrante de Me caigo de risa; la llama “envidiosa”

Después de que Jessica Segura y Mariana Botas participaron exitosamente en Hoy soy el chef, fueron invitadas al podcast ‘Fonda los amigos’ de Mario Bezares, donde se sinceraron sobre varios temas de su vida personal y profesional; entre ellos, el supuesto disgusto de Segura con una compañera de Me caigo de risa. ¿Reveló su identidad?

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Jessica Segura ventila problemas en Me caigo de risa. / Foto: Redes sociales

¿Jessica Segura confirma pelea con una de sus compañeras de Me caigo de risa?

Jessica Segura, quien recientemente vivió un bochornoso momento en Envinadas, fue cuestionada por Mario Bezares sobre una supuesta rivalidad con alguna de sus compañeras de Me caigo de risa. La actriz de Una familia de diez confirmó que en algún momento existió un disgusto y detalló:

“Te voy a contar, yo suelo aguantar mucho, pero también tengo mi carácter. A mí me encantaría que fuera directo, cansa más cuando es de: ‘Te tienes que cambiar’. No te pueden decir por qué”. Jessica Segura

De acuerdo con Segura, en múltiples ocasiones le llegaron a pedir que cambiara su vestuario o su peinado porque a una persona no le parecía, situación que al final la cansó porque considera que: “Todos tenemos algo que aportar como individuos”.

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¿Quién es la compañera de Me caigo de risa de la que habló Jessica Segura?

Tras confirmar que existieron conflictos en Me caigo de risa, Jessica Segura compartió que una de las cosas que más le molesta es que alguna persona busque que deje brillar, razón por la que hubo conflictos. “A mí me choca que me traten de dejar de hacer brillar solo porque hay una mujer envidiosa”, sentenció.

Pese a que la actriz de Teresa no dio a conocer la identidad de la persona de la que estaba hablando, las especulaciones en redes no se hicieron esperar. En la mayoría de los comentarios, los usuarios mencionaron que se trataba de Mariana Echeverría, quien recientemente regresó a la televisión tras algunos años ausente; sin embargo, la versión ni ha sido confirmada.

“Fue Mariana Echeverría”, “Creo que se refiere a la que no debe ser nombrada: Mariana Echeverría”, y “Es quien estoy pensando (emoji de mango)”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes.

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Jessica Segura no dio el nombre de la persona de la que hablaba. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Jessica Segura y en qué temporadas ha estado de Me caigo de risa?

Jessica Segura es originaria de l a Ciudad de México y actualmente es conocida en el medio artístico por su participación en destacados proyectos de la televisión mexicana como Una familia de diez , programa creado por Jorge Ortiz de Pinedo.

y actualmente es conocida en el medio artístico por su participación en destacados proyectos de la televisión mexicana como , programa creado por Se dio a conocer después de participar en los comerciales de Sabritas de 2012 y 2013 junto al actor cubano Willian Levy , lo que marcó su presencia en la televisión, a la par de su actuación con Angelique Boyer en Teresa.

, lo que marcó su presencia en la televisión, a la par de su actuación con en A lo largo de su carrera ha participado en telenovelas como Valentina, Salomé, Soñadoras , entre otras. También fue parte de programas de comedia como Chiquilladas y Desde Gayola , aunque hay quienes la recuerdan por ser parte de programas unitarios como Mujer, casos de la vida real y Se vale.

, entre otras. También fue parte de programas de comedia como y , aunque hay quienes la recuerdan por ser parte de programas unitarios como En Me caigo de risa , ha participado en varias de sus temporadas de manera intermitente; principalmente estuvo activa en la primera edición, así como en la decima y onceava, por lo que es considerada parte de ‘la familia disfuncional’.

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