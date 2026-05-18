Conductor de ‘Me caigo de risa’ explota vs. la prensa en pleno evento; así reaccionó a las críticas

Durante el pasado fin de semana, se llevó a cabo un evento en conmemoración de las 300 representaciones de la obra ‘No te vayas sin decir adiós’ en el Teatro Chapultepec. Una de las asistentes fue Verónica Castro, quien acudió como madrina de Juan Ferrara, uno de los protagonistas de la puesta en escena.

A su llegada, se armó todo un zafarrancho con la prensa. Pese a que Vero no quería hablar, los reporteros insistieron en acercarse a su camioneta para hacerle algunas preguntas sobre la relación actual con su hijo, Cristian Castro. El caos fue tal que la seguridad tuvo que intervenir y la celebridad terminó hiperventilada.

En medio de todo esto, José Manuel Lechuga, conductor de ‘Me caigo de risa’, les gritó a los medios que dejaran en paz a la celebridad, pues iba retrasada al evento y solo la estaban “alterando”. Su actitud fue muy criticada en redes sociales, teniendo que publicar un video para explicar un poco más el asunto. ¿Se disculpó? Esto fue lo que pasó.

José Manuel Lechuga / Mezcalent

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¿Cómo fue la pelea entre José Manuel Lechuga y la prensa?

A través de redes sociales, se ha viralizado un video en el que se puede ver a José Manuel Lechuga gritándole a los medios que estaban tratando de entrevistar a Verónica Castro. Aparentemente enojado, el conductor exigió que dejaran de molestar a la actriz.

“Prensa, es una función de Juan Ferrara. Respeten al señor y a la señora. Tenemos que dar una función a las 9 de la noche, por favor. Llegamos tarde, por favor”. José Manuel Lechuga

En el material, se observa a una mujer confrontarlo. Si bien no se escucha bien la interacción entre ellos, se ve cómo entran juntos al recinto. Recordemos que Lechuga forma parte de la producción de ‘No te vayas sin decir adiós’.

Otras personas que, al parecer, forman parte del staff de la obra también pidieron a los medios que se tranquilizaran. Incluso, una chica advirtió que Verónica no saldría de su camioneta hasta que “le dieran espacio”.

Muchos consideraron que la actitud de Lechuga fue “grosera” y “prepotente”, resaltando que los medios solo estaban haciendo su trabajo y pudo haberles pedido de manera más “amable” que dejaran a Castro cumplir con su obligación en la obra.

💥José Manuel Lechuga EXPL0T4 contra la prensa 🚨😱 gritonea a todos en evento de Verónica Castro#ebninforma #ernestobuitronnews #josemanuellechuga #veronicacastro pic.twitter.com/lJS3Vn3Gy8 — ERNESTO BUITRON NEWS  (@ERNESTOBUITRON) May 18, 2026

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Así reaccionó José Manuel Lechuga ante las críticas por su actitud vs. la prensa

Hace unas horas, José Manuel Lechuga usó su Instagram para compartir un video explicando “su versión” de la discusión que tuvo con la prensa. El presentador comenzó diciendo que el clip viral se había “sacado de contexto”.

Mencionó que, previamente, se les había dicho a los reporteros que Vero no daría declaraciones y que solo asistiría al evento a cumplir con su compromiso como madrina. Incluso se había puesto una especie de barricada y se colocaron elementos de seguridad para evitar que la prensa pasara.

No obstante, cuando llegó la actriz, los medios pasaron la “barricada” y evadieron a la seguridad para acercarse a la actriz, sin importar la indicación que se les había dado en su momento. Aunque se dijo agradecido por la presencia de los reporteros, resaltó estar molesto de que “no acataran el acuerdo pactado”.

“Me parece importantísimo mostrar todo el contexto del fragmento en donde aparezco pidiendo respeto a tan importante evento que fue celebrar el éxito de una obra de teatro con 300 representaciones. Dicho lo anterior, quiero agradecer a todos los medios que nos acompañaron en esta celebración tan importante para nosotros”. José Manuel Lechuga

Y agregó: “Fue una noche llena de emoción, invitados, tiempos complicados y mucha intensidad antes de entrar a escena, lo que generó algunos momentos de tensión. Sin embargo, se logró dar una gran función en donde el público, invitados, actores en escena y prensa disfrutamos al máximo”.

A pesar de su explicación, las opiniones siguieron siendo diversas. Si bien algunos entendieron su punto, otros insistieron en que era una persona “prepotente”.

José Manuel Lechuga / Mezcalent/Redes sociales

¿Quién es José Manuel Lechuga, conductor que se peleó con la prensa?

José Manuel Lechuga es un actor y conductor mexicano.

Es originario de Puebla y actualmente tiene 45 años.

Comenzó su carrera en 2006 con apariciones en programas como ‘Incógnito’ y ‘Wax’.

A partir de allí, se le vio en otros proyectos como ‘Los simuladores’, ‘Me caigo de risa’, ‘Ringo’ y ‘Diseñando tu amor’.

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