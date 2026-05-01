¿Kenia Os lastimada? La cantante mexicana causa zafarrancho entre fans y prensa: “Fans en el suelo” VIDEO

La visita de Kenia Os a la Ciudad de México terminó en momentos de tensión luego de que un evento promocional derivara en un fuerte zafarrancho entre fans y representantes de la prensa. La artista sinaloense fue rodeada por una multitud que intentó acercarse a ella, generando empujones, gritos y escenas de descontrol. ¿Qué le pasó?

Kenia Os / Redes sociales

¿Cómo se llama el nuevo álbum de Kenia Os?

La cantante Kenia Os sigue cosechando éxitos, su álbum más reciente es el “K de Karma”, mismo que fue publicado el 19 de marzo de 2026. Este material presenta un concepto dividido en dos facetas: una más atrevida y agresiva (rojo) y otra más emocional y vulnerable (azul).

El disco incluye 14 temas, entre los que destacan:

“Belladona”,

“Ruleta Rusa”,

“Tarde”,

“Fifty Fifty” y

“Días Tristes”, esta última en colaboración con Carla Morrison.

La presentación oficial del álbum se realizó ante 18 mil personas en el Palacio de los Deportes, en un evento masivo que terminó con el recinto completamente abarrotado.

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Kenia Os en inauguración de tienda de cosméticos / TikTok: Venga la alegría

¿Cómo fue la pelea entre fans y prensa en visita de Kenia Os?

El incidente ocurrió al término de una visita de la cantante Kenia Os al centro histórico de la Ciudad de México, lugar en el que participó en la inauguración de una tienda de cosméticos.

A las afueras, fans y prensa esperaban su llegada y salida, por lo que su arribo y posterior despedida estuvo llena de problemas. En las grabaciones, se ve a sus seguidores y reporteros completamente rodeando a la cantante, dificultando su paso.

Posteriormente, se escuchaba la insistencia de los periodistas en tener declaraciones de Kenia sobre su donación a la madre de Kimberly Loaiza, ya que ha estado hospitalizada y con problemas de salud.

Kenia optó por ignorar las preguntas y apegarse a salir del lugar, entre algunos comentarios de los presentes se escuchaba “ No me toques ” y “ Hay fans en el suelo ”, describiendo el caos que se vivió en el lugar.

Al momento, Kenia no ha hecho comentarios sobre lo ocurrido, y tampoco se reporta que la artista o algún presente haya sufrido una lesión o herida.

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¿Cuáles son las canciones más famosas de Kenia Os?

Kenia Os es una cantante y figura del entretenimiento digital mexicana, que ha destacado también como creadora de contenido y empresaria. Su carrera comenzó en internet, pero con el paso de los años logró consolidarse en la industria musical.

En 2015 abrió su canal de YouTube, donde comenzó a compartir videos de estilo de vida, retos, maquillaje y experiencias personales y poco a poco creando una gran comunidad. Su base sólida de fans son conocidos como “Keninis”.

Sus canciones más populares son:



“Llévatelo”,

“Mi salida contigo”

“Bonita”

“Malas decisiones” y,

“Tommy y Pamela”, con Peso Pluma.

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