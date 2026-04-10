Ventaneando explota vs Emiliano Aguilar por casi “golpear a un reportero” ¡lo tachan de “malagradecido”!

Emiliano Aguilar ha sido tendencia últimamente. No solo por su reciente reunión y posible colaboración con su prima, Majo Aguilar, sino también por el doble zafarrancho que armó con la prensa durante su reciente visita a la Ciudad de México.

La situación fue muy comentada tanto en redes sociales como en diversos programas de televisión, incluyendo ‘Ventaneando’. Y es que los presentadores del vespertino de TV Azteca se dijeron muy molestos por lo ocurrido y no solo arremetieron contra el primogénito de Pepe Aguilar, sino que también habrían ventilado un fuerte secreto suyo. Te contamos los detalles.

Emiliano Aguilar / Emiliano Aguilar

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¿Cómo fue la pelea entre Emiliano Aguilar y la prensa?

El pasado jueves 9 de abril, Emiliano Aguilar visitó la Ciudad de México para grabar el video de su más reciente producción musical. Como era de esperarse, la prensa lo estaba esperando para cuestionarlo sobre, entre otras cosas, su reunión con Majo Aguilar.

Al principio, Emiliano se portó amable y respondió varias preguntas. Incluso, adelantó que podría hacer una colaboración musical con Majo. No obstante, las cosas cambiaron cuando iba retirándose del lugar.

Los reporteros quisieron obtener más declaraciones y lo persiguieron. Ante esto, el rapero no solo se negó a dar más comentarios, sino que también afirmó que los medios “hablaban mal de él”. Incluso amenazó con golpear a uno de los presentes que lo rozó por accidente.

El segundo altercado ocurrió en el aeropuerto. Cuando estaba por abordar su avión, fue interceptado por otro grupo de reporteros. En esta ocasión, se mostró más agresivo, principalmente después de que una de las presentes lo comparara con su papá.

Les exigió a los presentes que lo dejaran pasar porque iba tarde a su vuelo y reiteró lo harto que está de los medios de comunicación. Aventó una cámara y se mostró muy agresivo con los periodistas.

Emiliano Aguilar / Redes sociales

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¿Qué dijeron los conductores de ‘Ventaneando’ del doble zafarrancho de Emiliano Aguilar?

Durante la emisión más reciente de ‘Ventaneando’, los conductores criticaron a Emiliano Aguilar por la forma en la que trató a los medios de comunicación. Por su parte, Pedro Sola dijo que su actitud no tenía “razón de ser”, pues los reporteros se acercaron “amablemente”.

En tanto que Ricardo Manjarrez tachó a Emiliano de “malagradecido”, recordando que, cuando los artistas necesitan promocionar sus proyectos, acuden a la prensa.

“En un momento, sí o sí va a requerir de la prensa. (Va a decir): ‘Oigan, tengo esta canción nueva, vengan a conocerla’. Va a tener las manitas dobladas” Ricardo Manjarrez

Rosario Murrieta respaldó a su compañero y mencionó que, aparentemente, el rapero olía “raro”. Si bien el resto intentó decir que probablemente era su “perfume”, ella remató diciendo que, probablemente, era la sustancia ilícita que habría consumido: “No, se la fuma”, expresó.

Mónica Castañeda dijo no entender la actitud de Emiliano: “Yo no entiendo por qué se puso así de ‘eh, perros’. A lo mejor le está haciendo daño algo. Sin respeto y creyendo que la autoridad está para cuidarlo”, indicó.

Para finalizar, Murrieta retomó la palabra y reveló que, presuntamente, Emiliano habría pedido 60 mil pesos por una entrevista, una cantidad que considera “ridícula”.

¿Qué dijo Emiliano Aguilar sobre su doble zafarrancho con la prensa?

A través de Instagram, Emiliano Aguilar habló de su pelea con la prensa. El rapero aseguró no sentirse arrepentido de sus acciones y hasta aseguró que no le interesa lo que piense la prensa sobre él, pues considera que solo se debe a su público.

“Les quería comentar que el primer video que sale, que estoy allí caminando y digo: ‘Nel’ a los medios es porque, al chile, siempre me la voltean, siempre hablan mal de mí… pero al final ellos se quedaron atrás. No estuvieron en mi camino. Dije: ‘Bueno, al menos me respetaron’, pero los que estaban allí en el aeropuerto, ellos llegaron y me atacaron. Iba tarde para mi vuelo”, aseguró.

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