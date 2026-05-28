Familia de Carmen Salinas denuncia a Emiliano Aguilar por comentarios de brujería: ¡Se le van encima!

Emiliano Aguilar salió embarrado en la polémica, pues la familia de Carmelita Salinas lo demandó, luego de que se acusó a la fallecida actriz de presuntamente hacer brujería con bebés durante el pódcast de Saskia Niño de Rivera, pero ¿qué relación tiene con el caso el hijo de Pepe Aguilar? Te contamos los detalles.

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Emiliano Aguilar desata controversia y termina denunciado por familia de Carmen Salinas. / Redes sociales

¿Por qué acusan a Carmen Salinas de hacer brujería con bebés?

El nombre de la fallecida actriz y productora Carmen Salinas se vio envuelto en una polémica, luego de que se viralizó un fragmento del pódcast Penitencia, conducido por la activista Saskia Niño de Rivera.

En ese episodio fue entrevistado un interno identificado como ‘Beto’, quien habló sobre distintos episodios de su vida, desde su infancia hasta su acercamiento con personas del medio artístico.

El hombre privado de la libertad relató que en algún momento comenzó a convivir con figuras relacionadas con el espectáculo. En ese contexto mencionó directamente a la actriz al recordar esa etapa de su vida.

“Empecé a convivir con mucha gente del medio, te lo vuelvo a repetir: Carmelita Salinas”, señaló en el programa, comentario que posteriormente fue retomado y difundido por usuarios en distintas redes sociales.

Más adelante, ‘Beto’ hizo un señalamiento que generó reacciones entre los internautas. “Carmelita Salinas decía que era católica, ¿no? Y te c0m..pr@. b@ a los niños e iba y hacía sus s@.. cr¡. f¡. c¡05”, dijo. Tras la publicación del fragmento, surgió el debate entre quiénes defendían a la fallecida actriz y quiénes la acusaban de presuntamente cometer estos actos. Por supuesto, su familia desmintió la información presentada en el citado pódcast

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Carmen Salinas fue acusada de presuntamente cometer actos de brujería. / Redes sociales

¿Qué dijo Emiliano Aguilar sobre Carmen Salinas?

Emiliano Aguilar hizo referencia a Carmen Salinas y a declaraciones que, según él, había realizado tiempo atrás sobre supuestas situaciones dentro del medio artístico.

El hijo de Pepe Aguilar aseguró que en aquel momento sus palabras fueron tomadas con incredulidad, pero ahora considera que parte de lo que mencionó ha comenzado a salir a la luz.

“Se acuerdan lo que dije, ahora ya ven todo lo de Carmelita Salinas, ah pues yo estoy loco, ¿verdad?, no sé nada, wachen lo de Carmelita Salinas, lo que andaba haciendo y no nada más ella”, expresó el Emiliano Aguilar.

Además, Emiliano Aguilar insinuó que existirían más celebridades relacionadas con presuntas prácticas oscuras dentro de la industria del entretenimiento.

Sin embargo, no mencionó nombres ni mostró pruebas que respaldaran sus afirmaciones, por lo que sus palabras quedaron únicamente como parte del mensaje que difundió en redes sociales.

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Emiliano Aguilar señaló a Carmelita Salinas de presuntamente hacer actos de brujería. / Emiliano Aguilar

¿Por qué demandó la familia de Carmen Salinas a Emiliano Aguilar?

Durante una emisión de Ventaneando se dieron a conocer detalles de la demanda interpuesta por María Eugenia Plascencia, hija de Carmen Salinas, luego de la polémica generada en redes sociales por distintos comentarios y contenidos difundidos sobre la actriz.

De acuerdo con lo revelado en el programa, la denuncia fue presentada tanto contra Saskia Niño de Rivera como contra Emiliano Aguilar, derivado de las declaraciones y publicaciones que circularon recientemente.

El abogado Gerardo Rincón, representante legal de María Eugenia Plascencia, explicó que ya fue iniciada una demanda por daño moral y adelantó que también podría proceder una acción penal.

“Ya está la demanda por daño moral y sigue la penal, no nada más es ella, estoy involucrando más personas porque el director del centro penitenciario debió hacer respetar los protocolos que tienen de seguridad y si no lo hizo está confabulado también y quien resulte”, señaló el litigante al hablar del caso.

Dentro de la demanda, María Eugenia Plascencia solicita el pago de una indemnización por daño moral, la publicación de una disculpa pública en los mismos espacios donde se difundió el contenido, la eliminación total del material señalado, además de la garantía de no repetir actos similares y el pago de gastos y costos del juicio.

Aunque Saskia Niño de Rivera aseguró que hasta el momento no había sido notificada por el caso de Carmen Salinas, el abogado respondió: “Ya no tarda en notificarla en cualquier momento, se va a hacer público por parte de ella seguramente. Usted sabe lo que hizo, dañó al nieto de Carmen Salinas, un niño de 8 años que vio el video, que usted montó y mandó y vio a su abuelita comiendo niños, montado con IA. Al Beto qué le voy a hacer si ya está de por vida, ahí van a pagar las consecuencias”. Hasta ahora, el proceso legal sigue en curso.

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