¿Saskia Niño de Rivera se arrepiente? Defiende a Ludwika Paleta tras señalamiento de presuntos rituales

Saskia Niño de Rivera, después de un capítulo de su pódcast Penitencia, sigue en el ojo del huracán. Recordemos que Beto, un hombre privado de la libertad, acusó a Carmelita Salinas de presuntamente hacer sacrificios con bebés. Sin embargo, otro de los nombres que señalaron los usuarios de redes sociales en estas prácticas fue el de Ludwika Paleta, ¿la influencer contactó a la actriz?

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Saskia Niño de Rivera, conductora de Penitencia, habló sobre Ludwika Paleta. / Redes sociales

¿Por qué señalan a Ludwika Paleta de hacer brujería?

La polémica alrededor de Ludwika Paleta surgió después de la publicación de un episodio del pódcast Penitencia, en el que un recluso identificado como ‘Beto’ habló sobre presuntos delitos relacionados con la venta de menores a figuras del espectáculo para supuestos rituales.

Durante la entrevista, el hombre aseguró haber estado involucrado en distintos hechos ligados a celebridades, aunque la mayoría de los nombres mencionados fueron censurados dentro del video.

El único nombre que permaneció sin censura fue el de Carmen Salinas, situación que llevó a algunos usuarios en redes sociales a intentar descubrir las identidades ocultas detrás de los silencios y cortes del episodio.

A partir de ahí comenzaron a circular distintas teorías en plataformas digitales, donde internautas afirmaron haber identificado supuestos nombres mediante lectura de labios o herramientas tecnológicas.

Entre las especulaciones apareció el nombre de Ludwika Paleta, aunque dentro del pódcast nunca fue mencionada directamente. La conversación se extendió rápidamente en redes sociales, impulsada por interpretaciones hechas por usuarios a partir del material compartido en el episodio.

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Beto hizo señalamientos contra Carmen Salinas y aunque no mencionó a Ludwika Paleta, los usuarios comenzaron a nombrar a la actriz.

¿Qué dijo Saskia Niño de Rivera de Ludwika Paleta?

Tras la polémica que se generó en redes sociales alrededor de la actriz Ludwika Paleta, quien explotó por los rumores de presuntos rituales satánicos, tras un episodio del pódcast Penitencia, Saskia Niño de Rivera habló públicamente sobre la situación y lamentó las interpretaciones que comenzaron a circular entre usuarios de internet. La conductora explicó que el capítulo estaba editado con nombres censurados y señaló que, aun así, se generaron especulaciones alrededor de distintas figuras públicas.

“La respeto mucho. Me parece una mujer maravillosa. Me parece una actriz excepcional en nuestro país. Lamento mucho lo que se generó en redes sociales con ella. El capítulo estaba completamente blipeado y se hizo un trend de un supuesto que supuestamente se dijo”. Saskia Niño de Rivera.

Niño de Rivera también aseguró que habló directamente con la actriz y con personas cercanas a ella después de que el tema tomara fuerza en redes.

Además, expresó que le preocupa la manera en que usuarios señalan a figuras públicas sin tener certeza sobre lo que realmente fue dicho dentro del episodio compartido en plataformas digitales.

“Me da mucho coraje ver que la gente lastima a personajes públicos como Ludwika, como lo hicieron, sin saber si dijo o no dijo realmente ese nombre. Lo hablé con ella y con su gente”, dijo la influencer.

Finalmente, Saskia Niño de Rivera señaló que las declaraciones hechas dentro del pódcast abren conversaciones sobre situaciones que presuntamente ocurrían en ciertos entornos del entretenimiento durante décadas pasadas.

“Le decía yo que no nos sorprenda, que estas cosas pasaban dentro de las fiestas en el mundo del entretenimiento en los años de los 90, en los principios de los 2000. Que no nos dé miedo entender que también hay espacios muy negros en los lugares que a veces frecuentamos”, dijo.

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Ludwika Paleta, actriz de cine y televisión, protagonizó una polémica por las declaraciones de ‘Beto’. / Instagram.

¿Saskia Niño de Rivera fue demandada por la familia de Carmen Salinas?

La familia de Carmen Salinas reveló que tomaría acciones legales contra Saskia Niño de Rivera por las declaraciones de ‘Beto’ en Penitencia. Ante esas versiones, Saskia Niño de Rivera aseguró que hasta el momento no existe ningún proceso legal en su contra y señaló que, desde su perspectiva, no hay elementos jurídicos que sustenten una denuncia relacionada con el contenido del episodio.

“No, nada, nada de nada. O sea, lo único que hay es lo que hay en redes sociales. Estoy preparada, pero no va a llegar, no puede llegar nada, no hay una razón jurídica para irse así en mi contra”, comentó Saskia Niño de Rivera al ser cuestionada sobre la posibilidad de enfrentar consecuencias legales.

La activista también consideró que parte de la polémica surgió únicamente por el impacto mediático que alcanzó el tema en internet y aseguró que para ella el asunto ya quedó atrás. “Me parece que por el perfil del abogado que subió esto era nada más querer hacer ruido, ¿no? Y para mí es un tema que ya quedó muy atrás”, concluyó la conductora del pódcast Penitencia.

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