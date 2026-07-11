Actriz de Vecinos fue golpeada violentamente por su pareja, con ochos meses de embarazo: ¡Directo a la cárcel!

Una querida actriz mexicana, reconocida por su papel en Vecinos, denunció que su pareja la agredió físicamente, en dos diferentes etapas de su relación: 2018 y 2020. Te contamos los detalles.

Actriz de Vecinos fue golpeada durante su embarazo / Redes sociales

¿Quién es la actriz de Vecinos que fue agredida durante su embarazo?

La historia se remite al 2018 y al 2020, momentos en el que la actriz Yael Duval sufrió fuertes agresiones físicas, la primera, mientras se encontraba con ocho meses de embarazo.

La actriz Yael Duval sufrió agresiones de su pareja / Redes sociales

En este año, la actriz explicó a TVNotas que conoció a su entonces pareja en 2006 y que iniciaron una relación sentimental en 2013, de la cual nacieron sus dos hijos. Sin embargo, aseguró que la convivencia terminó en 2018 luego de una agresión física ocurrida cuando cursaba el octavo mes de embarazo.

A mi ex lo conocí en 2006. Nos hicimos novios en 2013. Tuvimos dos hijos y la relación concluyó en 2018 cuando me golpeó con ocho meses de embarazo. En 2020 me volvió a golpear y a mi mamá también. Lo llevaron al Reclusorio Preventivo Sur, donde estuvo un mes y salió solicitando un amparo federal. Yael Duval

Como consecuencia de esos hechos, Anuar “N” fue detenido e ingresó al Reclusorio Preventivo Sur, donde permaneció aproximadamente un mes antes de obtener un amparo federal que le permitió enfrentar el proceso en libertad.

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▶️ Autoridades buscan regresar a prisión al ex de la actriz Yael Duval, acusado de violencia contra la mujer, tras negarle su amparo y ordenar su vinculación a proceso.



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¿El ex de Yael Duval seguirá en la cárcel tras agresiones a la actriz?

De acuerdo con lo informado por el periodista Carlos Jiménez en este 2026, una autoridad judicial de la Ciudad de México dejó sin efectos el amparo que había permitido a Anuar “N” enfrentar su proceso en libertad dentro del caso relacionado con la actriz Yael Duval. Con esta resolución, el expediente será revisado nuevamente bajo la acusación de tentativa de feminicidio.

Carlos Jiménez también señaló que el objetivo de la Fiscalía es que el acusado permanezca en la cárcel por las agresiones denunciadas por Yael Duval mientras avanza el caso: “ El tipo debe presentarse este viernes a audiencia. @FiscaliaCDMX buscará que se quede en la cárcel por agredirla así” , dijo el periodista.

La propia Yael confirmó a los micrófonos de TVNotas dicha información: “ Ya se vinculó a proceso por tentativa de homicidio a mi expareja, y tenemos la audiencia este viernes seis (de marzo)”, apuntó la intérprete.

La actriz expresó que sus hijos han sido su mayor motivación para continuar enfrentando este difícil proceso legal.

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¿En qué programas y telenovelas ha participado Yael Duval?

Yael Duval es una actriz mexicana que ha desarrollado gran parte de su trayectoria en la televisión, destacando principalmente en la comedia y series de entretenimiento.

A lo largo de su carrera ha participado en diversos proyectos televisivos, pero Vecinos fue del que más reconocimiento por el público obtuvo

Además de su trabajo en la pantalla, la actriz mantiene una activa presencia en redes sociales, espacio en el que comparte momentos de su vida cotidiana, su experiencia como madre y algunos detalles sobre sus proyectos.

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