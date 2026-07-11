Actriz mexicana de 36 años se quitó la vida mientras estaba embarazada: ¡Un día antes ofreció una fiesta!

Esta fue una noticia que conmocionó al espectáculo mexicano, pues se trató de una actriz mexicana que conquistó Hollywood pero que lamentablemente se quitó la vida a los 36 años y tras dar una fiesta. ¿Qué pasó exactamente?

Una actriz mexicana se quitó la vida tras organizar fiesta / Pixabay

¿Quién fue la actriz mexicana que se quitó la vida tras organizar una fiesta?

La actriz Lupe Vélez se encontraba tal vez en una de sus etapas más exitosas a nivel profesional, participando en diferentes proyectos y poco a poco convirtiéndose en una recurrente del cine.

Lamentablemente la mañana del 15 de diciembre de 1944, a solo diez días de Navidad, los titulares en periódicos anunciaban la muerte de la intérprete mexicana. Según el archivo de El Universal, así se presentó la noticia: “ Lupe Vélez se arrancó la vida. No quiso ver su honor mancillado ”.

Conocida como “la Niña Lupe”, “Dinamita mexicana” o “Chica chile picante”, fue encontrada muerta en su residencia de Beverly Hills. Tenía 36 años, tres meses de embarazo y acababa de ofrecer una fiesta mexicana. ¿Por qué tomó esa decisión?

Te puede interesar: Actriz de series y telenovelas vivió el suicidio de su ex tras separación: ¡Ahora está embarazada! ¿De él o de otro?

Lupe Vélez, actriz mexicana que se quitó la vida / El Universal

¿Por qué la actriz mexicana, Lupe Vélez, se quitó la vida?

Según lo publicado por El Universal en aquella época, Lupe Vélez se había enterado que estaba embarazada, pero esta etapa la sumió en una fuerte incertidumbre de la que prefirió “huir”.

El 12 de diciembre de 1944, dos días antes de su muerte, Lupe organizó una animada fiesta en su casa de Beverly Hills. Invitó a amigos, sirvió mole, tortillas, frijoles, tamales y antojitos típicos. Según el mismo medio, al día siguiente, los mismos amigos quisieron corresponderle con otra reunión en su residencia.

Su cuerpo fue hallado cinco horas después de ingerir una sobredosis de seconal. Vestía pijama de seda azul y el cabello peinado. Sobre la mesa, dos notas de despedida sellaban una decisión que dejó conmoción y muchas dudas.

Una carta era para su esposo Harold Ramond, un reconocido actor francés, en la que compartía parte de las razones que la llevaron a tomar la trágica decisión:

Que Dios te perdone y también a mí; pero prefiero arrebatarme la vida y la de mi bebé antes de traerlo al mundo de manera vergonzosa o de mat*rlo. ¿Cómo pudiste, Harold, fingir ese gran amor hacia mí y para nuestro bebé cuando nunca nos quisiste?. No he encontrado otra manera de resolverlo; adiós y buena suerte. Amor. Lupe. Presunta carta de Lupe Vélez, extraída de El Universal

Por otra parte, muchos aseguraron que también se trataba de la “presión” de que el bebé no fuera de Harold, si no del actor Arturo de Córdoba. Ante esto, su esposo rompió el silencio y dijo lo siguiente a El Universal:

Habíamos tenido muchos disgustos y la verdad es que nunca supe a punto fijo si estaba en cinta o no, pues en ocasiones me decía que sí, y en otras lo contrario. Por eso es que no llegué a saber la verdad. Harold Ramond

Han circulado numerosas teorías en torno a su suicidio, pero ninguna ha sido confirmada de manera oficial. ¿Será que fue por celos?

Lee: Actriz de ‘Macario’ se quitó la vida, dejó una carta y días después hallaron su cuerpo: ¿advirtió a su familia?

Lupe Vélez y Harold Ramond / Redes sociales

¿Cuál fue la trayectoria de Lupe Vélez?

Antes de brillar en el cine, Lupe Vélez fue dependiente en La Casa FAL (una tienda). Su primer escenario fue el Cine Alarcón, en la colonia Peralvillo.

Pronto se convirtió en la máxima atracción del teatro frívolo mexicano (un estilo de aquella época). Con ese impulso, cruzó la frontera y se impuso en Hollywood como la primera estrella mexicana.

Protagonizó películas como:



The wolf song,

Palooka,

Laughing boy,

Hollywood party y

y La zandunga.

Tal vez te interese: La tragedia de Tito Bauche, papá de Vanessa Bauche, músico que se quitó la vida en casa de Héctor Suárez