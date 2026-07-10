¡Joven actriz de ‘Guardián de mi vida’ quiere ser como Silvia Navarro!: “Soy tu fan”

Mía Fabri ha conquistado al público con su talento natural. Actualmente la vemos como “Mía” en ‘Guardián de mi vida’, por Las estrellas. En exclusiva para TVNotas, nos contó cómo disfruta su infancia siendo actriz y cuáles son sus sueños.

Desde pequeñita descubrió su vocación / Fotos: Liliana Carpio / Contamos con el permiso de publicar a la menor

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¿Cómo inició el sueño de Mía Fabri de trabajar en telenovelas?

Desde pequeñita, Mía Fabri descubrió su vocación: “De chiquita veía muchas telenovelas con mi mamá y un día le dije: ‘Quiero ser actriz’, y me dijo: ‘Vamos a ver’. Me quedé en ‘Vencer el desamor’ y de ahí empecé a hacer muchas telenovelas.

“Me encanta mi carrera y también quiero ser cantante. Ojalá lo logre. Quisiera ser como la señora Silvia Navarro”. Mía Fabri

Estudió en el Centro de Educación Artística (CEA) Infantil de Televisa. “Estuve dos años. Aprendí muchas cosas y me dieron muchos consejos. Justo cuando estaba estudiando, hice ‘El amor no tiene receta'”.

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Va a pasar a quinto de primaria y nos contó si sus compañeros le han dicho algo por ser actriz. / Fotos: Liliana Carpio / Contamos con el permiso de publicar a la menor

¿Cómo equilibra la joven actriz Mía Fabri sus estudios y su trabajo en telenovelas?

La joven actriz está muy agradecida con sus padres por el apoyo incondicional. “Es muy especial que tus padres te apoyen para hacer la carrera que a ti te gusta”.

“Al final me dijeron que era mi decisión lo que quería hacer, y si luego me quería cambiar de carrera podría hacerlo. Que ellos siempre estarían ahí para apoyarme”. Mía Fabri

Compagina el trabajo con la escuela y los juegos. “Me gusta muchísimo ser niña actriz y seguir jugando. Este personaje, ‘Mía’, me gustó mucho, porque es como interpretarme a mí misma.

No suelta el renglón de los estudios y su madre está con ella para que tenga buenas calificaciones: “Estoy haciendo unas guías para entregar en la escuela y estar al corriente. Mi mamá me ayuda, juego con ella y luego me trae juguetes.

Nunca me aburro. Me gusta jugar con mis amigas, luego nos vemos en un restaurante y jugamos en las maquinitas y todo”. Va a pasar a quinto de primaria y nos contó si sus compañeros le han dicho algo por ser actriz.

“Voy muy bien en la escuela. Mi materia favorita es el inglés. Mis compañeros no me molestan, siempre me dicen que les mande saludos y ven mis novelas. Son buena onda”.

El personaje de ‘Mía’ nunca fue reconocida por sus padres y tiene una mamá muy luchona, que es Jessica Decote, explica la joven actriz / Fotos: Liliana Carpio / Contamos con el permiso de publicar a la menor

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¿Cómo llegó Mía Fabri a la telenovela ‘Guardián de mi vida’?

Mía nos platica cómo llegó a la producción de Juan Osorio: “Hice un casting y, cuando me avisaron que me quedé, me puse muy feliz y le marqué a mi papá para darle la noticia. Llamé a toda mi familia y me felicitaron. Me dijeron que lo iba a hacer muy bien y que me querían mucho”.

¡Mía Fabri y su ídola, Silvia Navarro! / Fotos: Liliana Carpio / Contamos con el permiso de publicar a la menor

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¿Cuál es el personaje de Mía en la telenovela ‘Guardián de mi vida’?

La joven actriz interpreta a un personaje con su mismo nombre y nos platica que está encantada con su personaje: “‘Mía’ nunca fue reconocida por sus padres y tiene una mamá muy luchona, que es Jessica Decote, que va a salir adelante; tiene a su tío ‘Salvador’ (Diego Klein) y su abuelo ‘Mariano’ (Rodrigo Murray), a quienes ve como papás”.

Asegura que ha aprendido mucho de sus compañeros, pues le han dado muchos consejos y pone atención a su forma de trabajar. “Me siento muy feliz y agradecida de trabajar con primeros actores. Es un honor estar con Diego. Jessica Decote es un amor, igual Silvia Navarro. Yo los veía y siempre había querido trabajar con ellos”.

Finalmente, le manda un consejo a los niños que quieren ser actores:

“Que nunca se rindan, porque van a poder cumplir sus sueños y llegar a lo más alto. Van a ver”. Mía Fabri

Silvia cuenta “es un honor estar con Diego. Jessica Decote es un amor, igual Silvia Navarro. Yo los veía y siempre había querido trabajar con ellos”. / Fotos: Liliana Carpio / Contamos con el permiso de publicar a la menor

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¿Quién es la actriz Mía Fabri?

Mía egresó del Centro de Educación Artística (CEA) Infantil de Televisa.

Debutó en 2020 en la telenovela ‘ Vencer el desamor ', como “Clarita”.

en la telenovela ‘ ', como “Clarita”. Hasta la fecha ha participado en ocho telenovelas , entre ellas: ‘ El amor invencible ’ (2023), ‘ El amor no tiene receta ’ (2024), donde logró gran popularidad, dando vida a “ Sam ”) y ‘Monteverde’ (2025).

, entre ellas: ‘ ’ (2023), ‘ ’ (2024), donde logró gran popularidad, dando vida a “ ”) y ‘Monteverde’ (2025). Además, ha estado en capítulos de ‘Esta historia me suena’ (2021) y la serie ‘ Mujeres asesinas ’ (2022).

’ (2022). En 2025 realizó su primera película: ‘Mamá reinventada’