Maribel Guardia reacciona al nuevo romance de Imelda Tuñón y le lanza mensaje: “Que haga una buena elección”

A casi tres años del fallecimiento de Julián Figueroa, la relación entre Maribel Guardia y su exnuera Imelda Tuñón sigue marcada por tensiones, y ahora, la costarricense envía un fuerte mensaje tras revelarse la nueva relación de Tuñón.

Esto dijo Maribel Guardia del romance de Imelda Tuñón / Redes sociales

¿Quién es el novio actual de Imelda Tuñón, exnuera de Maribel Guardia?

A comienzos de febrero de 2026, Imelda Tuñón empezó a ser relacionada sentimentalmente con Jorge Baruch, quien, de acuerdo con la información de su perfil en redes sociales, tiene formación en Derecho Fiscal y Corporativo.

Además de su trayectoria profesional, Jorge también ha incursionado en el ámbito musical. Ha formado parte de Aarón y su Grupo ilusión y se ha presentado en recintos como el Lunario del Auditorio Nacional.

En sus plataformas digitales suele publicar contenido sobre su carrera artística, encuentros con amigos y algunos de los viajes que realiza. Posteriormente, dicha información se fue confirmando: “ Ustedes ya lo conocían, (se llama) Jorge. (Llevamos juntos) más de medio año ”, dijo Tuñón durante un evento.

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Él es Jorge Baruch, pareja de Imelda Tuñón / Redes sociales

¿Qué dijo Maribel Guardia sobre el nuevo novio de Imelda Tuñón?

En un reciente encuentro con la prensa, Maribel Guardia fue cuestionada sobre su conocimiento de la nueva pareja de su exnuera, Imelda Tuñón.

Tras la pregunta, Maribel aseguró que no conoce al joven, pero sí mencionó que le han comentado que es una buena persona, por lo que espera que Imelda haya “elegido bien":

A mí me han dicho que es un buen muchacho, ojalá que así sea, que ella haga una buena elección porque es la persona que va a estar cerca del niño. Maribel Guardia

Además de darle los buenos deseos en esta etapa, reitera que su fallecido hijo, Julián Figueroa, protegerá al pequeño de cualquier tipo de problema, pues es lo que él hubiera querido siempre.

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¿Maribel Guardia critica a Imelda Tuñón por viajar con guardaespaldas?

Otro tema que surgió durante el encuentro con la prensa fue la seguridad de Imelda Tuñón (quien fue vista presuntamente pasada de copas en una obra) y su hijo ante las amenazas que, según la joven, recibe casi a diario por diferentes vías.

Maribel Guardia no desestimó este asunto, pero sí cree que su nieto se encuentra todavía más seguro:

Yo en mi vida he andado un guarura y ella trae dos. La veo muy bien resguardada, me imagino que el niño está todavía mejor. Maribel Guardia

Imelda Tuñón reveló hace algunos días que vive bajo amenazas, algo que la ha llevado a tener síntomas de ansiedad e intranquilidad.

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