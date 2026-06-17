¿Imelda Tuñón estuvo pasada de copas durante obra de teatro? Lanzan acusación: “Se cae de las escaleras”

Lejos de la polémica entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia, nuevamente la viuda de Julián Figueroa es tachada de “imprudente”, pues lanzaron fuertes acusaciones en su contra, debido a su mal comportamiento en una obra de teatro, ya que presuntamente estaba alcoholizada. ¿Qué pasó exactamente?

¿Imelda Tuñón borracha durante una obra de teatro? / Redes sociales

¿Por qué acusan a Imelda Tuñón de llegar presuntamente borracha a una obra de teatro?

Durante una entrevista en el programa Shanik en Fórmula, el productor Quique Galdeano y el actor Julls Granados relataron los momentos incómodos que, según ellos, presuntamente se vivieron durante la presentación de Grinder, el musical, por culpa de la cantante Imelda Tuñón (acusada de robarle a Maribel Guardia).

De acuerdo con Granados, desde su llegada Imelda Tuñón mostró una actitud inquieta que llamó la atención de quienes se encontraban cerca de ella. También explicaron que ella hablaba constantemente, se reía a carcajadas y realizaba comentarios en plena función, lo que terminó por afectar la experiencia de otros espectadores:

Estaba gritando desde que llegó, estaba muy inquieta, no la podían sentar, luego estaba muy entretenida con el novio y atrás de ella estaba una persona de Estados Unidos, esas personas estaban muy molestas porque de por sí no entendían y estaba haciendo mucho relajo, desastre, hablando, gritaba, se reía, estaba muy inquieta, pues estaba borracha. Borracha, borracha, bastante borracha, la vimos todos. Julls Granados

Según su versión, incluso la protagonista de la puesta en escena tuvo que reaccionar ante las interrupciones, haciendo un pequeño chiste con Imelda Tuñón, siendo este el punto en el que la exnuera de Maribel Guardia se “tranquilizó”.

El propio Julls confirmó las versiones, ya que estuvo justo atrás de la cantante y se dio cuenta de la situación, incluso hasta del momento en el que Imelda casi se cae:

No vaya a decir que no era, porque estaba enfrente de mí, yo la vi. La vi desde que llegó y casi se cae en las escaleras, la metieron por atás. Julls Granados

Esto rápidamente se hizo viral, y en redes sociales criticaron duramente su comportamiento, ya que afectó no solo a los actores de la puesta en escena, si no también al público que acudió a verla.

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¿Cómo reaccionó Imelda Tuñón a las acusaciones de presunta borrachera en obra de teatro?

Ante su reciente polémica, Imelda Tuñón no ha respondido a estos comentarios, tampoco ha hecho referencia al estreno de la obra en la que presuntamente estuvo presente la noche de antier.

En sus historias de Instagram, la también cantante solo ha compartido algunas reflexiones y videos virales en redes sociales que no corresponden a su vida personal.

Tampoco su actual pareja, Jorge Baruch, ha mencionado algo de lo ocurrido con Imelda Tuñón, pues también fue señalado de estar presente en el momento de los hechos, ya que estaban “muy entretenidos”.

En las próximas horas sabremos si Imelda Tuñón hace frente a estas acusaciones y platica un poco más de su versión, para así poder calmar las críticas que se suscitaron en contra de la pareja.

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¿Qué dijo Imelda Tuñón a su presunta borrachera? / Redes sociales

¿Quién es Jorge Baruch, actual novio de Imelda Tuñón?

A inicios de febrero de este 2026 Imelda Tuñón comenzó a ser vinculada sentimentalmente con Jorge Baruch, quien según su perfil, cuenta con estudios en Derecho Fiscal y Corporativo.

Paralelamente, ha desarrollado una faceta artística dentro de la música, participando en la agrupación Aarón y su grupo ilusión y presentándose en escenarios como el Lunario del Auditorio Nacional.

En sus redes sociales, Jorge comparte momentos relacionados con su carrera musical, reuniones con amigos y diversos viajes.

En fechas recientes, rumores apuntaron a que Julián Figueroa habría sido infiel a Imelda Tuñón, algo que Maribel Guardia presuntamente sabía.

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