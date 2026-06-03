Imelda Tuñón revela la VERDADERA razón por la que Maribel Guardia está lejos de su nieto, ¿culpa a Marco Chacón?

La controversia entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia volvió a acaparar la atención del público cuando Addis Tuñón reveló que era la nueva tutora del hijo de Imelda Garza Tuñón y Julián Figueroa por decisión de un juez.

De inmediato, la declaración de la periodista en el programa De primera mano volvió a poner el proceso legal bajo la lupa y las declaraciones sobre el tema por parte de la actriz de “Lagunilla mi barrio” y su esposo, Marco Chacón, no se hicieron esperar.

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Maribel Guardia y Addis Tuñón en medio de un giro legal. / Redes sociales

¿Cómo reaccionaron Marco Chacón y Maribel Guardia sobre el nombramiento de Addis Tuñón?

El primero en reaccionar al respecto fue Marco Chacón, quien desmintió las declaraciones de Addis Tuñón. De acuerdo con el abogado, la remoción de tutora como tutora la pidió Imelda Tuñón, al igual que su destitución como albacea.

Respecto a las cuentas que pidió Addis Tuñón, aseguró que desde hace meses él y su esposa solicitaron dejar los cargos, pero algunas de las decisiones están siendo tomadas hasta ahora por las autoridades.

Por su parte, Maribel Guardia respaldó las declaraciones de su esposo y aseguró que fue una decisión que se tomó en conjunto desde noviembre de 2025: “No teníamos ningún interés en continuar”, aseguró.

Sin embargo, se dijo preocupada por los intereses de su nieto y días después, durante su celebración de cumpleaños, expresó sus deseos de reencontrarse con él, aunque agradeció las bendiciones que la rodean.

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Así reaccionaron Marco Chacón y Maribel Guardia al nuevo cargo de Addis Tuñón. / Redes sociales

¿Por qué Maribel Guardia no se puede reunir con su hijo, según Imelda Tuñón?

Días después de la celebración de cumpleaños de Maribel Guardia y de que Imelda Tuñón asegurara sentirse fastidiada de las preguntas sobre el mismo tema, la viuda de Julián Figueroa dio nuevas declaraciones sobre el caso.

En un encuentro con la prensa, la cantante fue cuestionada respecto a la lejanía que existe entre Maribel Guardia y su nieto, pues anteriormente su abogada explicó que la conductora no ha respetado la privacidad del menor.

“Ahorita tiene una orden de restricción, pero algún día pudieran cambiar las cosas”, aseguró, pero al ser cuestionada sobre el deseo de cumpleaños de la mamá de Julián Figueroa, agregó: “Su esposo está haciendo todo lo contrario para que eso suceda”.

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El nieto de Maribel Guardia no la felicitó por su cumpleños 😮 Imelda Tuñón acusa que por culpa de Mario Chacón la actriz no ha podido ver a su nieto. 💣#TodoParaLaMujer con Maxine Woodside (@maxwoodside) pic.twitter.com/LVJZ2BLVWZ — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) June 2, 2026

¿Qué dijo Maribel Guardia sobre la lejanía que existe con su nieto?

Hasta ahora, la actriz de “Perfume de gardenia” no ha reaccionado al respecto, pero anteriormente reveló detalles sobre los cambios que hizo en su testamento tras el nombramiento de Addis Tuñón como tutora.

Maribel Guardia reveló que no desheredó completamente a su nieto, pero agregó algunas cláusulas para que el menor disponga de los bienes hasta que tenga 30 años. “Ya no pienso dejarle todos mis bienes, pero sí una buena parte”, compartió.

De esta forma, la disputa legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón se mantiene activa y las declaraciones sobre el nombramiento de Addis Tuñón como tutora siguen saliendo a la luz.

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