¿Addis Tuñón no es la tutora del nieto de Maribel Guardia? Abogado de la actriz dice: “No se ha resuelto”

Hace algunas semanas, Addis Tuñón anunció su nombramiento como la nueva tutora del hijo de Imelda Tuñón. Anteriormente, este cargo le pertenecía a Maribel Guardia, abuela del menor. En medio de todo lo que se ha dicho sobre este tema, aparece una nueva versión que desmintiría a la periodista de espectáculos. Esto es lo que se sabe.

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Addis Tuñón habría mentido sobre su nombramiento como tutora del nieto de Maribel Guardia / Redes sociales

¿Por qué Addis Tuñón es la nueva tutora del nieto de Maribel Guardia?

De acuerdo con la propia Addis Tuñón, su papel como tutora del nieto de Maribel Guardia fue dictaminado por un juez. La conductora de ‘De primera mano’ también señaló que tuvo que poner una propiedad en garantía para poder obtener el cargo.

Addis aseguró que no busca quedarse con ningún bien que le corresponda al pequeño. Igualmente, mencionó que su primera acción tras su nombramiento fue iniciar una solicitud para que Marco Chacón, esposo de Guardia, dejara de ser el albacea.

Las especulaciones no han faltado. La periodista ha aclarado que sí es familiar de Imelda Tuñón y por eso fue tomada en cuenta para el puesto. Sin embargo, en redes sociales se dice que esto no sería así. En tanto que Marco ha declarado que, presuntamente, fue la propia Ime quien escogió a Addis para el puesto.

Por otra parte, Maribel ha dejado claro que no le interesa estar en más polémicas. Le ha deseado todo lo mejor a la presentadora. Espera que realmente vele por el bien del niño y no esté buscando un bien material.

La tía de Imelda sostiene que solo busca salvaguardar la integridad del menor y que se pueda resolver el tema de la herencia que le corresponde al niño.

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Imelda Tuñón habría pedido a Addis Tuñón como tutora de su hijo / Redes sociales

¿Addis Tuñón habría “mentido” sobre su nombramiento como tutora? Esto dice el abogado de Maribel Guardia

Según Cipriano Sotelo, abogado de Maribel Guardia y Marco Chacón, la actriz no habría sido notificada sobre su destitución. Según el experto legal, al no haber un documento oficial, tecnicamente su clienta sigue siendo la tutora del pequeño.

“Tampoco a Maribel Guardia la gan destituido de tutora. No ha sido destituida Maribel, no sé de dónde sacan eso. Si va a ser destituida, me va a notificar y, si me notifican, haremos la apelación correspondiente”. Cipriano Sotelo

En otra entrevista para ‘Venga la alegría’, reafirmó lo dicho y añadió que su clienta será quien decida si apelar o no la decisión: “No tengo conocimiento de que la señora Maribel Guardia haya sido removida del cargo. Vamos a ver si eso existe. Ya solicitamos copias del juzgado. Ella tomará la decisión. Probablemente, ella quiera dejarlo así. Yo atenderé la decisión que ella decida”, puntualizó.

Aprovechó para mencionar que, aparentemente, Imelda Tuñón no ha solicitado legalmente que se le dé una manutención para el niño: “Su mamá tiene que pedirle al albacea de la sucesión, por conducto del juez, para que pudiera aportarle recursos económicos”, puntualizó.

Hasta el momento, Addis Tuñón no ha mencionado nada sobre lo dicho por Sotelo. Muchos esperan que se pronuncie durante la emisión más reciente de ‘De primera mano’.

¿Maribel Guardia busca la custodia de su nieto?

Desde el comienzo del pleito legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón, se ha dicho que la actriz quiere quedarse con la custodia de su nieto. Incluso, la propia Imelda sostiene que su exsuegra desea “quitarle” a su hijo y por eso la demandó en su momento.

Maribel ha dicho en múltiples ocasiones que su única petición es ver al menor. Sin embargo, según los abogados de Ime, actualmente existe un proceso legal para que la celebridad se quede con su nieto.

Esto ha sido desmentido por Marco Chacón. Él sostiene que, si bien su esposa está triste por no convivir con el pequeño, acepta las decisiones de las autoridades y, principalmente, de la propia Imelda.

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