Imelda Tuñón ¿será mamá otra vez? Revela la inesperada petición del nieto de Maribel Guardia

Después de que Imelda Tuñón habló sobre las supuestas infidelidades de Julián Figueroa, la joven actriz y cantante se sinceró sobre sus planes de hacer crecer la familia ahora que tiene la custodia de su hijo menor. ¿Planea convertirse en mamá por segunda vez?

Te recomendamos: ¿Imelda Tuñón perderá a su hijo? Esposo de Maribel Guardia revela que tiene pruebas en su contra: VIDEO

Imelda Tuñón no descarta ser mamá por segunda vez. / Redes sociales

¿Qué dijo Imelda Tuñón sobre la supuesta infidelidad de Julián Figueroa?

Después de las declaraciones de la cantante Aranza sobre un supuesto coqueteo por parte de Julián Figueroa, Imelda Garza Tuñón dejó entrever que la situación podría haber estado solapada por Maribel Guardia.

“Habría que ver por qué su mamá permitía tanto. Hay que darle un poquito de foco a eso”, explicó Imelda Garza; además, reveló que, aunque creía estar en una relación estable, Guardia siempre le dijo que “aguantara” todo.

“Yo creí que estaba en una relación estable y Maribel siempre me decía que yo me aguantara todo lo que me dijera y todo lo que me hiciera Julián”, compartió Imelda.

Sin embargo, parece que la polémica sobre Maribel Guardia y Julián Figueroa quedará atrás, ya que en ese mismo encuentro con los medios confesó que tiene planes de convertirse en mamá por segunda vez.

Lee: Imelda Tuñón suelta la razón por la que Addis Tuñón quedó como tutora de su hijo, ¿plan vs Maribel Guardia?

Imelda Tuñón revela la constante petición que le hace su hijo. / Facebook: Imelda Tuñon

¿Imelda Tuñón quiere convertirse en mamá por segunda vez?

Luego de que Imelda Tuñón señaló a Maribel Guardia en la polémica sobre el supuesto coqueteo de Aranza a Julián Figueroa, la joven actriz y cantante confesó que su hijo menor constantemente le pide un hermanito.

Tuñón sorprendió a propios y extraños al revelar que ha considerado cumplir el deseo del nieto de Maribel Guardia, aunque no será en un futuro próximo, pues considera que aún hay varios temas que tiene que resolver en su vida.

“A pesar de que (su hijo menor) siempre me está pidiendo un hermanito y así, siento que no es el momento, siento que tengo muchas cosas que arreglar”, expresó, a lo que un reportero cuestionó: “En algún momento de su vida sí se lo van a dar, ¿no?”,

Imelda respondió sin dudar: “Por supuesto, pero no ahorita”.

Lee: Herencia de Joan Sebastian: Dictaron herederos oficiales y el hijo de Julián Figueroa quedó fuera

¿Cómo fue la relación entre Imelda Tuñón y Julián Figueroa?

Imelda Tuñón y Julián Figueroa se conocieron en 2013 , debido a la conexión que existió desde el primer instante, la pareja decidió dar un paso más luego de un romance de cuatro años.

, debido a la conexión que existió desde el primer instante, la pareja decidió dar un paso más luego de un romance de cuatro años. En 2017, Imelda Garza Tuñón y Julián Figueroa se casaron en una ceremonia privada en la casa de Maribel Guardia, donde estuvieron rodeados de sus personas más cercanas. En ese mismo año, le dieron la bienvenida a su único hijo en común.

en la casa de Maribel Guardia, donde estuvieron rodeados de sus personas más cercanas. En ese mismo año, Aunque en un principio todo parecía ir bien, la desgracia llegó a la familia con la muerte de Julián Figueroa en 2023 . Aunque parecía que el dolor había unido más a Maribel Guardia e Imelda Tuñón, el conflicto legal se detonó dos años después.

. Aunque parecía que el dolor había unido más a Maribel Guardia e Imelda Tuñón, el conflicto legal se detonó dos años después. Tras la denuncia de Maribel Guardia, alegando que su nieto corría riesgo junto a su mamá, de destaparon diversas acusaciones por parte de ambas, lo que detonó un conflicto legal que sigue sin tener fin.

Mientras tanto, Maribel Guardia sigue alejada de su nieto e Imelda Tuñón enfrenta rumores de ingresar a La granja VIP.

No te pierdas: ¡Maribel Guardia celebra su cumpleaños 67! Asegura vivir en dolor y revela su deseo, ¿quiere ver a su nieto?