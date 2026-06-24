Herencia de Joan Sebastian: Dictaron herederos oficiales y el hijo de Julián Figueroa quedó fuera

La herencia de Joan Sebastian sigue dando de qué hablar. Después de meses de disputas legales, audiencias y tensión familiar, el juicio en el condado de Hidalgo, Texas, comenzó a mostrar sus cartas: ya hay una lista oficial de herederos, Erica Alonzo quedó fuera como albacea y un nombre que muchos esperaban ver brilla por su ausencia.

El nieto de Maribel Guardia no aparece en los documentos. Y eso, como era de esperarse, encendió todas las alarmas.

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Joan Sebastian / Instagram @anabarbaramusic, @joansebastian, @jmfigueroa_mx, @javierceriani y archivo TVNotas

¿Quiénes son los herederos oficiales de Joan Sebastian tras el juicio en Texas?

El juicio por la herencia del fallecido cantante Joan Sebastian en Texas llegó a un punto clave: el juez del condado de Hidalgo dictaminó y aclaró quiénes son oficial y legalmente los herederos del llamado “Poeta del Pueblo”.

Según reveló el reportero Issi Garza en el matutino Sale el sol, la lista incluye a los ocho hijos de Joan Sebastian, entre ellos los dos que ya fallecieron, representados por sus propios descendientes.

Juan Sebastian Figueroa tuvo cinco hijos, quienes recibirán la parte correspondiente de la herencia. Al hijo de Trigo, quien solo tuvo un heredero, también le serán entregados sus bienes.

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¿Por qué el hijo de Julián Figueroa, nieto de Joan Sebastian y Maribel Guardia, quedó fuera de la herencia?

La gran pregunta que dejó el juicio en Texas fue la ausencia del hijo de Julián Figueroa en la lista oficial de herederos de Joan Sebastian, su abuelo paterno.

En los documentos revisados, el único nombre que aparece es el de Julián Figueroa Fernández, el propio hijo de Joan Sebastian fallecido, pero no el de su descendiente, nieto de Maribel Guardia.

El comunicador Issi Garza explicó que el menor podría reclamar parte de la herencia, pero que para eso “tendrían que presentar pruebas de que existe un hijo de Julián”. Por ahora, su representante personal sigue siendo Marco Chacón.

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¿Qué pasó con Erica Alonzo? La exesposa de Joan Sebastian destituida como albacea en Texas

Erica Alonzo, una de las últimas esposas de Joan Sebastian, fue destituida como albacea del proceso legal en Texas, según confirmó Sale el sol.

La expareja del cantante había impulsado que el juicio se llevara a cabo en territorio estadounidense, pero no lo logró del todo.

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Erica Alonso, ex de Joan Sebastian / Archivo TVNotas/redes sociales

¿Qué pasa con las regalías de Joan Sebastian y dónde se resolverá el resto de la herencia?

Uno de los puntos más importantes que aclaró el fallo en Texas es que las regalías de las canciones de Joan Sebastian no forman parte de lo que se resuelve en ese juicio.

“No tiene nada que ver con las regalías de las canciones… el juez dictaminó y aclaró quiénes son oficialmente y legalmente los herederos y Erica Alonzo no está en esa lista”, según lo reportado por Sale el sol.

La familia, particularmente los hijos del cantante, habría llegado a acuerdos tras presentar pruebas suficientes que demostraron que Joan Sebastian residía en México, lo que define dónde se resolverá la mayor parte de la herencia.

El juez determinó que solo se repartirán en Texas las propiedades adquiridas en ese estado. Todo lo demás, incluyendo regalías de canciones y el resto del patrimonio de Joan Sebastian, se resolverá en México.