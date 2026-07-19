Querido cantante mexicano murió tras lucha contra el cáncer; su familia se dividió por la herencia que dejó

A través de los años, México ha despedido a grandes artistas. Tan solo esta semana, el país se vistió de luto por la muerte de Elsa Aguirre, actriz del Cine de Oro mexicano, a los 95 años. Según mencionaron familiares y allegados, falleció en su residencia de Cuernavaca por “causas naturales”.

En esta ocasión, hablaremos de Joan Sebastian, también apodado “el Poeta del pueblo”. Hace algunos días, se cumplieron 11 años de su lamentable deceso. Desafortunadamente, este hecho no solo trajo gran dolor entre sus fans, sino que también causó una división familiar por su herencia. Te contamos su historia.

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¿Cómo murió Joan Sebastian? / Mezcalent

Así murió el cantante Joan Sebastian, expareja de Maribel Guardia

El 13 de julio de 2015, el país se vio paralizado ante la confirmación de la muerte de Joan Sebastian, a los 64 años. El cantante falleció en su rancho en Juliantla, Guerrero, tras años de luchar contra el cáncer de huesos.

Según dijo su hijo José Manuel Figueroa en aquel entonces, su padre había sido hospitalizado previamente tras una fuerte crisis de salud. Años después, el exnovio de Marie Claire Harp narraría cómo fueron los últimos momentos de Joan.

“Fue complicado. (Sus últimos días) Los afrontó… tuvo que sentarme alrededor de unas seis horas para hacerme entender que lo dejara morir, que lo dejara descansar, que era el momento. Él no quería que nadie lo viera morir. Me dijo: ‘Ayúdame a morir solo. No quiero que me vean sufrir o escucharlos llorar” José Manuel Figueroa

El primogénito del cantante contó que siempre lo motivó a seguir luchando, pese a ser consciente de que su enfermedad estaba avanzando hacia un punto crítico. También admitió sentir que le falló en su último deseo, ya que, en sus últimos días y tras su muerte, las cosas se “descontrolaron”.

“No, (no murió solo como él quiso). Todo se salió de control. Un error garrafal. Salió un primo a decir: ‘Ah, se está muriendo’, y subieron todos. Yo no me enfoqué tanto en cómo estaban llorando, yo traté de enfocarme en los ojos de mi padre y esperar”, expresó.

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¿Qué pasó con la herencia de Joan Sebastian?

De acuerdo con reportes extraoficiales, la herencia de Joan Sebastian estaba valuada en 200 millones de dólares, es decir, poco más de 3 mil 478 millones de pesos mexicanos. Debido a que el cantante no dejó un testamento, se inició un juicio para determinar quiénes eran los herederos.

Este hecho causó una fuerte división familiar. Los hijos no lograban ponerse de acuerdo sobre este tema. No fue hasta hace poco que el tema pudo resolverse en una corte de Estados Unidos.

Uno de los más grandes problemas sobre este asunto ha sido la muerte de Julián Figueroa, hijo de Joan, en 2023. Costó determinar lo que pasaría con su parte.

También está el hecho de que Érika Alonso, expareja de Joan, buscaba que tanto ella como su hija Juliana fueran reconocidas como herederas. Al final, la autoridad determinó que aquellos que tendrán acceso a los bienes del artista son:

José Manuel Figueroa

Zaralea Figueroa

Sucesión de Julián Figueroa (debido a que aún hay un proceso legal sobre la herencia de Julián, no se puede determinar si lo que le corresponde pasará exclusivamente a su hijo o será repartido entre el menor y su mamá, Imelda Tuñón)

Joana Marcelia Figueroa Espín

Juliana Joeri Figueroa Alonso

D’Yave Figueroa Espín

Alina Espín Villalobos

Alejandro Jesús Chaidez-Figueroa (hijo de Trigo de Jesús Figueroa)

Descendientes de Juan Sebastián Figueroa

Herencia de Joan Sebastian / Mezcalent

¿Quiénes son los hijos de Joan Sebastian y quiénes son sus madres?

A lo largo de su vida, Joan Sebastian tuvo un total de ocho hijos con diversas parejas. El artista era muy conocido por ser mujeriego. De todos ellos, solo cinco siguen vivos. Ellos son los vástagos del cantante:

José Manuel Figueroa: Su primogénito. Producto de la relación con su primera esposa, Teresa González.

Su primogénito. Producto de la relación con su primera esposa, Teresa González. Juan Sebastián Figueroa: Hijo de Joan y Teresa. Murió en 2010 tras una fuerte discusión con un guardia de seguridad.

Hijo de Joan y Teresa. Murió en 2010 tras una fuerte discusión con un guardia de seguridad. Trigo de Jesús Figueroa : El tercer hijo de Joan y Teresa. Murió en 2006. Le dispararon mientras trabajaba como guardia de seguridad en los conciertos de su papá.

: El tercer hijo de Joan y Teresa. Murió en 2006. Le dispararon mientras trabajaba como guardia de seguridad en los conciertos de su papá. Julián Figueroa: El único hijo que tuvo con Maribel Guardia. Murió en 2023 por un infarto de miocardio.

El único hijo que tuvo con Maribel Guardia. Murió en 2023 por un infarto de miocardio. Zaralea Figueroa: Su madre es María del Carmen Ocampo.

Su madre es María del Carmen Ocampo. D’Yave Figueroa: Su madre es Alina Espino.

Su madre es Alina Espino. Joana Marcelia Figueroa: También es hija de Alina.

También es hija de Alina. Juliana Figueroa: Es hija de Erika Alonso.

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