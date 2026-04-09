Imelda Tuñón recuerda a Julián Figueroa en su tercer aniversario luctuoso, ¿con ataque a Maribel Guardia?

Este jueves 9 de abril, se cumple el tercer aniversario luctuoso de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y el fallecido Joan Sebastian. Por supuesto, familiares, amigos y fanáticos no han dudado en dedicarle unas emotivas palabras para honrarlo en esta fecha tan dolorosa.

Muchos pensaron que Imelda Tuñón, viuda del joven, no se pronunciaría por todas las polémicas declaraciones que ha hecho sobre él y su familia en los últimos meses. No obstante, y para sorpresa de todos, la actriz sí lo recordó con un mensaje que, para muchos, incluye un ataque directo a Maribel. Esto fue lo que dijo.

Imelda Tuñón / Redes sociales/Mezcalent

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¿Cómo fue la relación entre Imelda Tuñón y Julián Figueroa?

La historia de amor entre Imelda Tuñón y Julián Figueroa ha sido una de las más intensas del medio artístico. Comenzó en 2013, cuando ambos eran estudiantes. Tras muchas idas y venidas, principalmente por la distancia, se casaron en 2017. En ese año, tuvieron a su primer y único hijo.

Si bien Julián expresó en muchas ocasiones estar muy feliz de haber formado una familia, en 2022 se especuló que estaban al borde del divorcio debido a una supuesta infidelidad de él. Lamentablemente, en 2023 falleció a causa de un infarto al miocardio.

A raíz de su muerte, circularon versiones de cómo era su relación realmente. Hace algunos meses, Imelda sostuvo que tenían un matrimonio tóxico, ya que él la violentaba y según sus palabras, le causaba muchas crisis de ansiedad.

Gente cercana a la pareja, incluyendo algunos periodistas como Javier Ceriani, refutó su testimonio, asegurando que, supuestamente, ella era quien lo maltrataba. Incluso llegaron a circular videos en los que, aparentemente, ella se golpea a sí misma y amenaza con empezar un proceso legal en su contra.

También se llegó a decir que su relación estaba tan mal que dormían en habitaciones separadas y que él ya había iniciado el proceso de divorcio.

Julián Figueroa / Redes sociales/Mexcalent

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¿Cómo fue que Imelda Tuñón recordó a Julián Figueroa en su tercer aniversario luctuoso?

A través de Instagram, Imelda Tuñón compartió una foto de ella y Julián Figueroa. Según ella, dicha imagen fue tomada pocos meses antes de que él muriera. Algo que llamó la atención de su post fue que admitiera que no pensaba publicar nada sobre el deceso de su esposo, pues lo consideraba innecesario.

“No me gusta publicar cosas en este tipo de días porque siento que deberían de quedar solo para quienes lo vivimos, pero entiendo que el público también fue parte de nuestra historia. Esta foto fue a pocos meses de tu partida, cuando creíamos que todo iba a estar bien, sin idea de lo que nos esperaba a la vuelta de la esquina ni de los problemas que se desatarían a raíz de tu ausencia”. Imelda Tuñón

Para muchos, esto fue un ataque directo a Maribel Guardia, quien no solo le dedicó una publicación a su hijo, sino que también presumió el tatuaje que se hizo en su honor.

También aseguró seguir extrañándolo mucho y le agradeció por todo lo que vivieron juntos, incluyendo a su hijo. Finalizó mencionando que iba a limitar los comentarios del post para evitar polémica.

“Muchas gracias por hacerme parte de más de una tercera parte de tu vida y gracias por ser un capítulo importante en la mía, gracias por ser el papá de (mi hijo), gracias por todo el aprendizaje y gracias por seguir cuidando de tu familia. Siempre te vamos a extrañar. Y tu corazón se queda para la eternidad con tu hijo, donde siempre estuvo desde que nació”, indicó.

¿Quién era Julián Figueroa y cómo murió?

Julián Figueroa

Fue el fruto de la relación entre Maribel Guardia y el fallecido Joan Sebastian.

Murió el 9 de abril de 2023, a los 27 años, por un infarto al miocardio.

Su deceso estuvo lleno de especulación, pues se comenzó a decir que el joven perdió la vida por una sobredosis de sustancias. La teoría se vio reforzada después de que Maribel Guardia no autorizara la autopsia y mandara directamente a cremar los restos de su hijo. La especulación nunca fue confirmada.

La teoría se vio reforzada después de que Maribel Guardia no autorizara la autopsia y mandara directamente a cremar los restos de su hijo. La especulación nunca fue confirmada. Comenzó su carrera actoral en 2015, apareciendo en algunos episodios de ‘Como dice el dicho’.

También se le vio en otros proyectos como ‘Por siempre Joan Sebastian’ y ‘Mi camino es amarte’.

Se sabía que Julián tenía problemas con el consumo de alcohol, por lo que entró en rehabilitación.

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