Maribel Guardia dejó de ser la tutora del hijo de Imelda Tuñón por una poderosa razón: ¿Qué pasó?

El pleito entre Maribel Guardia y su exnuera, Imelda Tuñón, dio un giro inesperado. Y es que se confirmó que la actriz dejaba de ser la tutora legal de su nieto, siendo sustituida por Addis Tuñón, la “tía” de Imelda.

Más allá de los dimes y diretes que ha provocado este asunto, muchos se preguntan la razón por la que la madre de Julián Figueroa fue destituida del cargo. A raíz de las especulaciones, una abogada filtró el motivo de esta decisión. Esto fue todo lo que dijo.

Addis Tuñón / Redes sociales

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¿Qué dijo Addis Tuñón sobre su nombramiento como tutora legal del hijo de Imelda Tuñón?

En una emisión de ‘De primera mano’, la periodista Addis Tuñón dio a conocer su nombramiento como tutora legal del hijo de Imelda Tuñón. Se dijo muy feliz por este cargo y contó que una de sus primeras acciones como “tutriz” fue iniciar una solicitud para que Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, dejara de ser el albacea de los bienes del pequeño.

“Les quiero compartir algo importante. La primera acción que tomo yo como tutriz, con este cargo, es pedir la remoción del señor Marco Chacón como albacea. Esta solicitud ya se hizo el día de hoy”, indicó.

Según la también presentadora, la contraparte, es decir, Maribel y Marco, no ha presentado ninguna queja tras la designación del juez. También aprovechó para dejar claro que solo buscará salvaguardar la integridad del menor.

La reacción de Maribel y su esposo fue contundente. Ambos dejaron ver que no les molesta que Addis sea la nueva tutora del niño, pues no desean verse involucrados en más polémicas.

Incluso, Chacón ha expresado que, desde antes, ya había pedido dejar de ser albacea de los bienes del pequeño. De igual forma, desmintió a Addis diciendo que su papel como tutora fue designado por la familia y no por las autoridades, como ella lo aseguró.

Maribel Guardia y Marco Chacón / Redes sociales

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¿Cuál es la razón por la que Maribel Guardia dejó de ser la tutora de su nieto?

En una emisión reciente de ‘Dulce y picosito’, se entrevistó a la abogada Marcela Torres. Durante la intervención, la experta aclaró que el papel de un tutor es cuidar a un menor, en caso de que ambos padres falten.

De acuerdo con Torres, en el caso de Addis Tuñón, esta también tendrá la responsabilidad de vigilar que el nuevo albacea cumpla con sus funciones y sobreponga el bienestar del niño.

Una de las presentadoras le mencionó que, según Chacón, presuntamente fue Imelda quien pidió que se destituyera a Maribel y a su esposo como tutora y albacea desde hace mucho tiempo. Le preguntó por qué Guardia sí fue removida de su papel y no Chacón. Ante esto, la especialista dijo:

“Pudo haber pasado que el juez todavía no autorizara la rendición de cuentas. Tengo entendido que fue en noviembre de 2025 cuando ellos tuvieron conocimiento de que serían removidos. Lleva una formalidad distinta de la de tener que aprobar cuentas. Son una por mes a lo largo de tres años”. Lic. Marcela Torres

Finalizó la entrevista mencionando que el nuevo albacea será el encargado de ver todo lo relacionado con la herencia de Julián Figueroa, así como de la sucesión testamentaria de Joan Sebastian.

¿Por qué Imelda Tuñón y Maribel Guardia están peleadas?

Tras la muerte de Julián Figueroa en 2023, Imelda Tuñón y Maribel Guardia volvieron más unidas. La cantante y su hijo vivían en casa de la actriz y las cosas parecían ir bien. Todo cambió a inicios de 2025, cuando Guardia inició un proceso legal contra Imelda.

El motivo fue que, supuestamente, Tuñón tenía problemas con el consumo de sustancias y descuidaba al menor. La joven siempre negó todo. La autoridad puso al pequeño al resguardo de su abuela e Imelda pudo recuperarlo poco más de un mes después.

A la par de eso, surgió el tema del testamento de Julián. Si bien el documento indica que el menor es el heredero universal, Imelda sostiene que es falso e inició un proceso para impugnarlo. Todo esto creó una grieta irreparable entre las celebridades y hasta ahora no hay indicios de una futura reconciliación.

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