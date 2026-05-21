Esposo de Maribel Guardia desmiente a Addis Tuñón tras ser nombrada como tutora del hijo de Imelda Tuñón

La polémica entre Maribel Guardia y su exnuera, Imelda Tuñón, parece no tener fin. Y es que recientemente se dio a conocer que la actriz fue removida de su papel como tutora de su nieto, siendo Addis Tuñón quien tomará su lugar a partir de ahora.

Además de ser la designada para cuidar al menor, en caso de que Imelda no pueda hacerlo, la conductora de ‘De primera mano’ tendrá cierta injerencia en todo lo relacionado con los bienes que le corresponden al pequeño de parte de su papá y su abuelo, los fallecidos Julián Figueroa y Joan Sebastian.

Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia y el designado como albacea del pequeño, reacciona a esta decisión. Esto fue todo lo que dijo.

Imelda Tuñón / Mezcalent

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¿Por qué Addis Tuñón sustituyó a Maribel Guardia como tutora del hijo de Imelda Tuñón?

Durante la emisión de ‘De primera mano’ del pasado 20 de mayo, Addis Tuñón informó que sería la nueva tutora del hijo de Imelda Tuñón, papel que inicialmente se le había asignado a Maribel Guardia al ser la abuela del menor.

Aseguró que la designación fue hecha por las autoridades competentes hace dos semanas. Aclaró que no manejará el dinero que le corresponde al menor y que su primera tarea tras el nombramiento fue realizar una solicitud para que Marco Chacón, esposo de Maribel, deje de ser el albacea. Dijo que todavía está en espera de una respuesta.

“Les quiero compartir algo importante. La primera acción que tomo yo como tutriz, con este cargo, es pedir la remoción del señor Marco Chacón como albacea. Esta solicitud ya se hizo el día de hoy”, señaló.

Sobre la reacción de Maribel y su pareja, indicó que ellos no se presentaron ante el juez designado para este caso, lo que fue considerado como un nulo interés hacia el menor. También se habría tomado en cuenta la declaración de Imelda de que la actriz no le pasa manutención desde hace tres años.

Para finalizar, dijo que, hasta el momento, no se han presentado quejas por su designación y dejó claro que solo busca el bienestar del menor: “Es una responsabilidad y la acepté. Con todo el amor que le tengo al menor y con toda la cercanía que tenemos”, resaltó.

Familia de Maribel Guardia / Mezcalent

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Así habría reaccionado Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, al nombramiento de Addis Tuñón

Durante una emisión reciente del programa ‘Dulce y picosito’, los conductores dijeron haber tenido contacto con Marco Chacón para preguntarle acerca del nombramiento y solicitud de Addis Tuñón.

De acuerdo con los presentadores, el esposo de Maribel Guardia señaló que la petición para que él dejara de ser albacea y que Addis fuera la nueva tutora del hijo de Imelda fue hecha hace tres meses.

Chacón presuntamente habría dicho que él y Maribel estuvieron completamente de acuerdo, ya que no querían seguir involucrados en este asunto.

“Lo que Marco Chacón nos dice es que sabe que Imelda pidió la remoción del albacea y de la tutora hace tres meses. Que esa petición ya está en los juzgados desde hace tres meses. Que en su momento ellos respondieron ante el juez que estaban de acuerdo, que ellos no tenían ningún interés en ser parte del proceso sucesorio, que, al contrario, habían dicho públicamente que su intención era renunciar (a ser albacea)”. Dulce y picosito

No obstante, Chacón dejó claro que la designación de Addis como nueva “tutriz” fue hecha por Imelda y no por el juez, como la presentadora aseguró: “Ellos (la familia) ponen al sustituto. Supongo que la albacea será Imelda”, señalaron.

Hasta el momento, Imelda Tuñón o sus abogados no han dado declaraciones sobre este asunto. Se espera que dé algún pronunciamiento en estos días.

¿Quién es Addis Tuñón y qué relación tiene con Imelda Tuñón?

Addis Tuñón es una periodista, actriz de doblaje y conductora mexicana. Tiene más de 25 años de experiencia en el medio y ha trabajado en Radio Fórmula y Univisión. Actualmente es la presentadora estelar de ‘De primera mano’.

De forma pública, se ha dicho que es tía de Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa y exnuera de Maribel Guardia. Se ha mencionado que no tienen un lazo sanguíneo como tal, pero se consideran tía y sobrina por el gran cariño que se tienen.

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