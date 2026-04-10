Maribel Guardia reacciona a mensaje de Ime Tuñón sobre la muerte de Julián Figueroa y ¿la llama “ingrata”?

El pasado 9 de abril, se cumplieron tres años desde la inesperada muerte de Julián Figueroa. Tanto amigos como familiares no dudaron en recordarlo con emotivos mensajes en redes sociales. Incluso su viuda, Imelda Tuñón, se pronunció, algo que a muchos les pareció sorprendente, pues en su momento dijo que el hoy occiso la llegó a violentar de forma física y psicológica.

Las palabras de Tuñón no pasaron desapercibidas y no solo se viralizaron en redes sociales, sino que también provocaron la reacción de Maribel Guardia, mamá de Julián y con quien ella ha tenido problemas legales desde 2025. Te contamos todo lo que dijo la actriz.

Imelda Tuñón / Redes sociales

Lee: Imelda Tuñón recuerda a Julián Figueroa en su tercer aniversario luctuoso, ¿con ataque a Maribel Guardia?

¿Cómo fue que Imelda Tuñón recordó a Julián Figueroa en su tercer aniversario luctuoso?

A través de Instagram, Imelda Tuñón compartió un mensaje que, para muchos, comenzó como un ataque a Maribel Guardia. Y es que la joven señaló que no pensaba publicar nada sobre el aniversario luctuoso de Julián Figueroa, pues consideraba que era algo que se debía llevar en privado.

Aunque no mencionó nombres, muchos consideraron que estaba criticando a Maribel por la forma en la que había estado recordando a su hijo en estas últimas semanas. Y es que la actriz no solo confesó que pensó en quitarse la vida tras el deceso del cantante, sino que también presumió con bombo y platillo el tatuaje que se hizo en su honor.

En su texto, Imelda también manifestó lo mucho que “extraña” a Julián y dijo estar sumamente agradecida por todos los momentos que vivieron juntos, así como por el hijo que procrearon.

“Muchas gracias por hacerme parte de más de una tercera parte de tu vida y gracias por ser un capítulo importante en la mía, gracias por ser el papá de (mi hijo), gracias por todo el aprendizaje y gracias por seguir cuidando de tu familia. Siempre te vamos a extrañar y tu corazón se queda para la eternidad con tu hijo, donde siempre estuvo desde que nació”, expresó.

Si bien Ime limitó los comentarios del post, sus palabras circularon en diversas redes sociales, ocasionando reacciones divididas entre los internautas. Algunos no dudaron en aplaudirle la forma “tan bonita” en la que recordaba a su marido a pesar de todo, mientras que otros la llamaron “hipócrita” y le recordaron todo lo negativo que ha declarado sobre Julián y su familia en los últimos meses.

No te pierdas: Maribel Guardia recuerda a su hijo Julián Figueroa a tres años de su muerte: “Sin ilusión”, dice la actri

Así reaccionó Maribel Guardia ante las declaraciones que hizo Imelda Tuñón sobre Julián Figueroa

En un encuentro con la prensa, Maribel Guardia habló de lo triste que aún sigue por la muerte de Julián Figueroa. Detalló que su trabajo y seres queridos le han ayudado a sobrellevar su luto. También mencionó que conserva las cenizas de su hijo y a veces suele tener “conversaciones” con ellas, algo que le da “mucha paz”.

En algún punto, le preguntaron sobre Imelda Tuñón y todo lo que ha pasado entre ellas. Aunque dijo que no quería hablar de ella, dejó ver su molestia por las declaraciones que Ime ha hecho en el pasado, incluyendo el supuesto de que Julián habría sido abusado por su hermano, José Manuel Figueroa.

“No es un día que yo quiera hablar de eso. Les pido que respeten un poquito por lo que estoy pasando. No hay que ser ingrato con la gente que amaste y ella ha hecho algunas declaraciones desafortunadas de Julián que creo que, híjole, valen más lo que habló que alguna publicación que hizo hoy. No sé, no quiero hablar de eso” Maribel Guardia

Hasta el momento, Imelda no se ha pronunciado ante lo dicho por su exsuegra. En tanto que los internautas han tomado bandos. La gran mayoría considera que ambas deberían limar asperezas y volver a ser unidas.

Maribel Guardia / Redes sociales

¿Cómo era la relación entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón?

Hasta antes del 2025, Maribel Guardia e Imelda Tuñón eran muy unidas. Se apoyaron mutuamente tras el deceso de Julián Figueroa y hasta vivían juntas. Todo cambió a principios del año pasado, cuando Maribel inició un proceso legal contra Imelda, alegando que su nieto estaba en peligro por las presuntas adicciones de la joven.

Si bien Tuñón negó esto, las autoridades se involucraron y el menor quedó en resguardo de su abuela por poco más de un mes. Tras las investigaciones pertinentes, Ime pudo recuperar a su hijo, pero la relación ya no fue la misma.

Y es que la joven afirma que el pequeño quedó con un trauma tan grande que no quiere ver a Maribel. A lo largo de los meses, ha hecho otras graves acusaciones como que el testamento de Julián, presuntamente, está alterado para “beneficiar” a Marco Chacón, esposo de Maribel.

Estas son otras de las declaraciones más polémicas que ha dado:

Marco Chacón, presuntamente, engaña a Maribel Guardia.

Supuestamente, Maribel Guardia llegó a ser el premio de una rifa de 100 mil pesos.

Julián Figueroa, presuntamente, la maltrataba de forma física y psicológica.

José Manuel Figueroa, supuestamente, abusó de Julián Figueroa y Maribel Guardia lo sabía.

Maribel ha tratado de no enfrascarse y solo se ha limitado a negar todo lo que su exnuera ha dicho. También se ha mostrado dispuesta a reconciliarse con ella para poder ver a su nieto.

Mira: Yolanda Andrade arremete contra Imelda Tuñón y asegura: “Sufrió Julián con esa chamaquita”