¡Sin Maribel Guardia! Así se realizó la audiencia por la tutela de su nieto en medio de pleito con Imelda Tuñón

Maribel Guardia no estuvo presente en la audiencia donde se determinó a una nueva tutora para su nieto, hijo de Imelda Garza Tuñón y el fallecido cantante Julián Figueroa, lo que generó dudas sobre el proceso legal y las razones de su ausencia, mientras avanzan las resoluciones relacionadas con el menor de edad.

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¿Qué implicaciones tuvo la ausencia de Maribel Guardia en audiencia por la tutela de su nieto? / Redes sociales

¿Quién es la nueva tutora del nieto de Maribel Guardia?

Addis Tuñón fue nombrada como nueva tutora del hijo de Julián Figueroa, en medio del proceso legal que desde hace más de un año mantienen Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón. Aunque ambas partes han señalado en distintas ocasiones que el bienestar del menor es la prioridad, cada una ha presentado versiones diferentes sobre la situación familiar y el manejo del caso.

Luego de darse a conocer su designación legal, Addis Tuñón explicó que su función como tutora estará enfocada únicamente en velar por el bienestar del menor y aclaró que no participará en asuntos económicos. “Mi trabajo solo es velar por el bienestar del menor”, expresó la conductora de De primera mano, quién además informó que una de las primeras acciones realizadas tras asumir el cargo fue solicitar legalmente la remoción de Marco Chacón como albacea, petición que ya habría sido presentada ante las autoridades correspondientes.

Durante sus declaraciones, Addis Tuñón también señaló que buscará que José Julián tenga cubiertas sus necesidades para su desarrollo y aseguró que Julián Figueroa dejó bienes destinados para su hijo. “Sí dejó bienes”, comentó al hablar sobre la situación patrimonial del menor.

Además, afirmó que Imelda Garza Tuñón no habría recibido manutención durante los últimos tres años, mientras que Maribel Guardia declaró recientemente “no tener vela en el entierro” respecto a las decisiones relacionadas con el proceso.

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Maribel Guardia y Addis Tuñón en medio de un pleito legal. / Redes sociales

¿Por qué Maribel Guardia no asistió a la audiencia de la tutela de su nieto?

El abogado Fernando Antonio Lozano Gracia, representante legal de Imelda Garza Tuñón, habló sobre la resolución emitida dentro del proceso de sucesión testamentaria relacionado con el menor de edad. Durante un encuentro con medios, explicó que el juez noveno familiar de Cuernavaca determinó remover a Maribel Guardia de su carácter de tutora, que es la persona encargada de representar legalmente y tomar decisiones por un menor de edad o alguien sin plena capacidad jurídica, así como a otra persona que fungía como curadora, quién tiene la función de asistir y supervisar determinados actos para proteger sus intereses sin sustituir completamente su voluntad.

“En el tema de la sucesión testamentaria fue removida por el juez noveno familiar en Cuernavaca, Morelos, la señora Maribel Guardia de su carácter de tutriz y otra persona en su carácter de curadora. La remoción obedeció a que no se cumplió con ninguna de las obligaciones que la ley le marca a la tutora. La señora curadora cumplió con nada. Y es una pena, es lamentable que en dos años y medio no se le haya fijado una pensión alimenticia al niño”, declaró el abogado al explicar la decisión judicial.

Fernando Antonio Lozano Gracia también señaló que tanto Maribel Guardia como la parte involucrada en la curaduría fueron notificadas para comparecer dentro del incidente promovido por la defensa de Imelda Tuñón, aunque aseguró que no acudieron ni presentaron argumentos por escrito. Además, habló sobre otras solicitudes que habrían sido presentadas previamente dentro del juicio familiar.

“Ellas fueron citadas. Esto se llama un incidente, es decir, es un procedimiento dentro del juicio en donde nosotros solicitamos ese incidente, se les citó, no comparecieron y se llevó a cabo la audiencia también sin su presencia, a pesar de que estaban citados primero para comparecer y explicar lo que quisieran y luego para la audiencia para poder alegar lo que quisieran. Ni comparecieron por escrito ni comparecieron a la audiencia”. Defensa de Imelda Tuñón.

Además, el abogado agregó que Maribel Guardia y la curadora “no lo cumplieron, ella (Maribel Guardia) había demandado el que se le cubrieran todos los alimentos que había gastado en Imelda y también había demandado que se declarara ingrata a Imelda. Esas prestaciones no le fueron aceptadas por el juez”.

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Maribel Guardia e Imelda Tuñón enfrentan diversas polémicas. / Redes sociales

¿Qué dijo el abogado de Imelda Tuñón sobre Marco Chacón?

El abogado Fernando Antonio Lozano Gracia también explicó que, en caso de concretarse la remoción de Marco Chacón como albacea de la sucesión relacionada con menor de edad, deberá presentar un informe detallado sobre la administración realizada durante los últimos dos años y medio. Según indicó, este procedimiento forma parte de las obligaciones legales vinculadas al cargo de albacea.

“Cuando se resuelva en ese momento la remoción del señor Chacón como albacea, tendrá que rendir cuentas de estos 2 años y medio, qué ingresos hubo, qué gastos se erogaron, cuáles fueron causas, cuáles son los montos, tendrá que rendir una cuenta pormenorizada de la administración de la sucesión. Aquí pasaron 2 años y medio, tiene que rendir cuentas sobre esos 2 años y medio”, declaró el representante legal de Imelda Garza Tuñón.

Mientras continúan los procedimientos legales relacionados con la sucesión y la tutela de José Julián, las partes involucradas han mantenido distintas posturas sobre el manejo del caso. Por ahora, el proceso sigue avanzando en instancias familiares, donde se determinarán las resoluciones correspondientes respecto a la administración de los bienes y las responsabilidades legales vinculadas al menor de edad.

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