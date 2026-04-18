¿Imelda Tuñón peleará con Maribel Guardia por las cenizas de Julián Figueroa?: “Legalmente, me pertenecen”

Otro capítulo podría escribirse en la polémica entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia. Más allá de los pleitos legales que han tenido desde 2025, ahora se pone sobre la mesa el tema de las cenizas de Julián Figueroa, quien murió en abril de 2023.

Y es que Imelda sorprendió a todos al declarar que los restos del hijo del también fallecido Joan Sebastian “le pertenecen” por ley. ¿Empezará una nueva batalla legal por ellas? Esto es todo lo que dijo.

Julián Figueroa / Redes sociales/Mezcalent

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¿En dónde están las cenizas de Julián Figueroa?

Como se sabe, Maribel Guardia decidió cremar a Julián Figueroa tras su muerte, ocurrida el 9 de abril de 2023 por un infarto. En múltiples ocasiones, la actriz ha dicho que los restos se encuentran en su casa de CDMX.

Si bien contó que ya le tiene listo un lugar especial en el nicho familiar en Juliantla, ha admitido que aún no se siente lista para separarse de las cenizas. Y es que afirma que tenerlas cerca la hace sentir muy tranquila, ya que suele “platicar” con ellas.

“El nicho allí lo tengo. Algún día me decidiré a hacerlo. No tengo el valor todavía. Cada quien lleva este proceso como puede. Me da mucha tranquilidad, me da mucha paz. Me siento contenta. Está muy lejos del DF. En cambio, me levanto, todos los días lo veo, le rezo, le hablo, le cuento cosas, le digo cómo me fue en el día, le reclamo, lo bendigo. Flores van, flores vienen”, expresó hace algunos días.

Desde la muerte de Julián, Imelda Tuñón nunca mencionó nada sobre las cenizas. Incluso, parecía estar de acuerdo con la decisión de que se quedaran en la casa de Maribel. No obstante, ahora hace un fuerte reclamo sobre el asunto, desatando mucha polémica en redes sociales.

Maribel Guardia y Julián Figueroa / Redes sociales/Mezcalent

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¿Qué dijo Imelda Tuñón sobre las cenizas de Julián Figueroa?

En un encuentro con los medios, Imelda Tuñón fue cuestionada justamente sobre las cenizas de Julián Figueroa y lo que piensa acerca de que Maribel Guardia sea quien las conserve. Ante esto, la joven aseguró que “legalmente le pertenecen” y considera injusto que su hijo no pueda tener los restos de su papá cerca.

Aunque no mencionó si estaría dispuesta a iniciar un proceso legal para obtenerlas, indicó que, al menos, su pequeño debería tener la mitad. Afirmó que, como mamá, le duele que el menor solo tenga una foto de Julián y un peluche.

“Legalmente las cenizas me pertenecen a mí. Yo nunca se las he reclamado por medio legal, pero, justamente, o sea, con justicia divina, le deberían pertenecer a (mi hijo). Al menos, bueno, yo sé que está mal y que la gente va a decir que no se dividen las cenizas, pero al menos la mitad de ellas porque (mi hijo) se tiene que conformar con una foto de su papá y un muñeco de peluche que se parece a su papá”. Imelda Tuñón

Si bien dijo entender que, para Maribel, es muy doloroso pensar en separarse de los restos del cantante, insiste en que es “muy injusto que su niño de ocho años se conforme con una fotografía y con un muñeco que se parece a su papá”. Y es que, de acuerdo con Imelda, la actriz se quedó con todas las cosas de Figueroa.

Imelda Tuñón “No le dejó nada (a mi hijo). Ella se quedó con las camisas, con las botas, con los sacos, con todo. Entonces, no tiene nada (mi hijo), más lo que yo le digo, lo que yo le pongo de sus canciones, más que yo le enseño de videos de su papá. (Mi hijo) No me lo pide y es lo que me causa más terror porque cada vez que pasa más tiempo, si no tiene nada a lo que aferrarse, se va (el recuerdo)”

¿Qué dijo Imelda Tuñón sobre Maribel Guardia?

Durante la conversación, comentó que está dispuesta a “perdonar” a Maribel Guardia por todas las “mentiras” que ha dicho sobre ella desde el 2025. Y es que, según su versión, la actriz se ha dedicado a difamarla, pese a haber pruebas que la han desmentido.

“Primero sí perdonar a la abuelita de mi hijo porque es una persona que ya sufrió mucho. Cuando la veo hablar, por ejemplo, hay documentos y muchas cosas que se dicen y salen y sigue mintiendo. Es un mes complicado para ella y viene otro mes complicado para ella porque viene el cumpleaños de los dos Julianes”, indicó.

También se defendió de las críticas de quienes le han pedido que deje de hablar. La joven sostuvo que tan solo se está “defendiendo” de los ataques que lanzaron en su contra a lo largo de seis meses: “Llega un punto en que explotas y es normal”, apuntó.

Hasta el momento, Maribel Guardia no se ha pronunciado ante las declaraciones de su exnuera. En tanto que las redes sociales ya tomaron bandos; algunos se han solidarizado con ella, mientras que otros le piden que deje a Imelda en paz.

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