¡Maribel Guardia celebra su cumpleaños 67! Asegura vivir en dolor y revela su deseo, ¿quiere ver a su nieto?

Maribel Guardia celebró su cumpleaños con el recuerdo de su hijo Julián Figueroa en medio del inesperado giro que dio su batalla legal contra Imelda Tuñón al ser destituida de su cargo como tutora.

Cabe recordar que días antes de su celebración de cumpleaños, Addis Tuñón dio a conocer que es la nueva tutora del hijo de Imelda Garza Tuñón y Julián Figueroa, lo que desató nuevas declaraciones sobre la batalla legal que comenzó en enero de 2025.

Sin embargo, la actriz de “Lagunilla mi barrio” decidió dejar atrás los malos ratos y agradecer por un año más de vida con un emotivo recuerdo de su hijo, fruto de su relación con Joan Sebastian.

Te recomendamos: Alfredo Adame en contra de que Addis Tuñón sea tutora del nieto de Maribel Guardia: “Grave error”: VIDEO

Maribel Guardia celebra un año más de vida. / Redes sociales

¿Cuál fue el recuerdo de Julián Figueroa con el que celebró su cumpleaños Maribel Guardia?

Con motivo de su cumpleaños número 67, Maribel Guardia compartió en sus redes un video en el que aparece Julián Figueroa cantándole “Las mañanitas”. Además de la grabación, la conductora y actriz escribió:

“Así empiezo a celebrar mi cumpleaños dándole gracias a Dios por todas las bendiciones que me ha dado. Mi hijo Julián siempre me cantaba las mañanitas a las 12 de la noche”. Maribel Guardia

Maribel Guardia también reflexionó que, pese al paso del tiempo, “hay voces que el tiempo no apaga, abrazos que siguen acompañándonos y amores que ni la distancia más grande puede borrar”.

Lee: Maribel Guardia lanza contundente dardo a Addis Tuñón tras perder la tutoría de su nieto: “choque de intereses”

¿Cuál fue el deseo de Maribel Guardia en su cumpleaños número 67?

Después de su mensaje en redes, la actriz se trasladó a la puesta en escena “Perfume de gardenia”, donde agradeció por un año más de vida y fue sorprendida con un enorme ramo de flores entregado por “El patrón”.

Además, también ofreció declaraciones a la prensa en las que aseguró que se considera una persona muy bendecida “con amor, con familia y también en dolor”, pero da “gracias a Dios” por todo lo que le ha tocado aprender.

Maribel Guardia da declaraciones sobre su deseo de cumpleaños. / Redes sociales

Finalmente, en medio del pleito legal que enfrenta con Imelda Tuñón y que ha impedido seguir en contacto con su nieto, la expresentadora de “Muévete” compartió su deseo de cumpleaños, y aunque no mencionó nombres, en redes se especula que podría estar dirigido a su exnuera.

“Mi deseo de cumpleaños es que Dios me quite muchos dolores del corazón, y otros que no voy a decir, Dios sabe lo que deseo. Deseo que se cumplan”. Maribel Guardia

Finalmente, agradeció a sus fans por el amor y apoyo incondicional que le han brindado durante los últimos años, los cuales describe como “difíciles”. “Han sido como una familia”, aseguró.

Lee: Alex Fernández tuvo una intensa plática con Julián Figueroa en sus últimos momentos de vida: “Fue tan impactante”

¿Qué pasó entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón?

Maribel Guardia e Imelda Tuñón están distanciadas desde 2025, cuando la conductora costarricense denunció a la mamá de su nieto por considerar que no era apta para cuidar al menor; además, la acusó de presunto consumo de sustancias ilícitas.

En un principio, el pequeño quedó bajo la custodia de Maribel Guardia, pero después de algunas semanas regresó junto a su mamá, quien rechazó todas las acusaciones en su contra. Desde entonces comenzó un ir y venir de declaraciones y acciones legales.

Una de las más recientes fue la emprendida por Addis Tuñón, quien aseguró que pediría cuentas a Marco Chacón y su esposa tras ser nombrada tutriz del hijo de Imelda Tuñón y Julián Figueroa.

No te pierdas: ¿Imelda Tuñón se reconcilia con Maribel Guardia? Dice estar “fastidiada” de los problemas y lanza anuncio: VIDEO