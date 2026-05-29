Maribel Guardia celebra su cumpleaños con recuerdo de Julián Figueroa: “Hay voces que el tiempo que no apaga”

Maribel Guardia celebró un nuevo cumpleaños rodeada de mensajes de cariño y muestras de apoyo, pero también con un recuerdo especial para su hijo, Julián Figueroa, fallecido en 2023.

A través de sus redes sociales, la actriz compartió un emotivo video dedicado a la memoria del cantante, en medio de las diversas polémicas que enfrenta con Imelda Garza Tuñón, madre de su nieto.

No te pierdas: ¡Sin Maribel Guardia! Así se realizó la audiencia por la tutela de su nieto en medio de pleito con Imelda Tuñón

Maribel Guardia celebra un año más de vida. / Redes sociales

¿Qué pasó entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia?

El conflicto entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia comenzó tras la muerte de Julián Figueroa en abril de 2023. Inicialmente, las dos se mostraron unidas y enfocadas en el entorno familiar, especialmente en el bienestar del hijo del cantante, sin embargo, todo cambió.

La situación dio un giro a inicios de 2025, cuando Maribel Guardia emprendió acciones legales en contra de Imelda Tuñón al considerar que no era apta para el cuidado del menor de edad.

Entre los argumentos expuestos se mencionaron presuntos problemas relacionados con el consumo de sustancias. La actriz sostuvo que su intención no era obtener la custodia, sino que se tomaran medidas para que la madre del niño pudiera atender esa situación.

Por su parte, Imelda Tuñón rechazó los señalamientos. Mientras se llevaban a cabo las investigaciones correspondientes, el menor permaneció bajo el resguardo de su abuela.

Semanas después, el niño regresó con su madre. A partir de entonces, el conflicto se trasladó al ámbito público con una serie de declaraciones de ambas partes

Ahora Addis Tuñón, tía de Imelda Tuñón, es la nueva tutriz de nieto de Maribel Guardia y busca la destitución de Marco Chacón como albacea de la herencia del menor de edad.

No te pierdas: Maribel Guardia dejó de ser la tutora del hijo de Imelda Tuñón por una poderosa razón: ¿Qué pasó?

Maribel Guardia e Imelda Tuñón enfrentan diversas polémicas desde la muerte de Julián Figueroa. / Redes sociales y archivo TVNotas

¿Cuál es la estatura y edad de Maribel Guardia?

Maribel Guardia, quién enfrenta diversas polémicas desde la muerte de Julián Figueroa, celebra este 29 de mayo sus 67 años de vida. La actriz y cantante nació en 1959 y, a lo largo de su trayectoria en la televisión, el teatro y la música, se ha mantenido vigente en el medio artístico, donde también comparte constantemente momentos de su vida personal y profesional con sus seguidores.

Además de llamar la atención por su carrera artística, la también conductora ha sido tema de conversación en distintas ocasiones por su estilo de vida y condición física.

Maribel Guardia mide aproximadamente 1.70 metros de estatura y suele compartir en redes sociales parte de sus rutinas, proyectos y celebraciones familiares.

No te pierdas: ¿Imelda Tuñón se reconcilia con Maribel Guardia? Dice estar “fastidiada” de los problemas y lanza anuncio: VIDEO

Maribel Guardia recordó a Julián Figueroa en su cumpleaños. / Facebook: Maribel Guardia

¿Cómo recordó Maribel Guardia a Julián Figueroa en su cumpleaños?

Maribel Guardia compartió en redes sociales un momento dedicado a la memoria de su hijo, Julián Figueroa, mientras celebraba su cumpleaños número 67.

La actriz publicó un video en el que Julián aparece cantándole “Las mañanitas”, un recuerdo que acompañó con un mensaje sobre la importancia que tiene esa grabación en esta fecha especial.

“Así empiezo a celebrar mi cumpleaños dándole gracias a Dios por todas las bendiciones que me ha dado. Mi hijo Julián siempre me cantaba las mañanitas a las 12 de la noche” Maribel Guardia

Maribel Guardia explicó que decidió publicar el video porque, según dijo, hay momentos que continúan presentes pese al paso del tiempo.

“Les comparto este recuerdo porque hay voces que el tiempo no apaga, abrazos que siguen acompañándonos y amores que ni la distancia más grande puede borrar. Happy Birthday to me. Dios es bueno”, puntualizó Maribel Guardia, actriz de telenovelas como Tú y yo y Corona de lágrimas.

No te pierdas: Alfredo Adame en contra de que Addis Tuñón sea tutora del nieto de Maribel Guardia: “Grave error”: VIDEO