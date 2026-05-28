Alfredo Adame en contra de que Addis Tuñón sea tutora del nieto de Maribel Guardia: “Grave error”: VIDEO

Mucho se ha dicho sobre el nombramiento de Addis Tuñón como la tutora del hijo de Imelda Tuñón. Anteriormente, quien desempeñaba el papel era Maribel Guardia, abuela del menor. Sin embargo, hace unos días, un juez decidió destituirla.

Las reacciones fueron diversas: algunas a favor y otras en contra. Entre quienes se dijeron en desacuerdo con esto fue Alfredo Adame, quien hace poco salió de ‘La mansión VIP’. El actor asegura que fue un “grave error”. Te contamos sus motivos.

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Maribel Guardia pierde la tutoría de su nieto / Mezcalent

¿Por qué Addis Tuñón reemplazó a Maribel Guardia como la tutora del hijo de Imelda Tuñón?

Un giro inesperado se suscitó en el pleito legal entre Maribel Guardia y su exnuera, Imelda Tuñón. El pasado 20 de mayo, Addis Tuñón informó que había sustituido a la actriz como tutora de su nieto. Aseguró que había sido decisión de las autoridades y no de la familia.

También indicó que su primera acción como “tutriz” fue iniciar una solicitud para destituir a Marco Chacón, esposo de Maribel, como albacea de la herencia de Julián Figueroa.

Aclaró que, como tutora, no tiene acceso a los bienes que le corresponden al menor tras la muerte de su papá. Señaló que aceptó el puesto por el gran cariño que le tiene al pequeño.

En respuesta a esto, Maribel y Marco afirmaron que el cambio no les molesta. Según ellos, desde hacía meses habían pedido que los destituyeran. A la par de esto, desmintieron a Addis y aseguraron que fue escogida por la familia y no por la autoridad.

De igual forma, Guardia afirmó que Tuñón nunca fue a visitar al niño durante la época en la que vivía con ella. Si bien dijo que le parece algo extraña la decisión, la respeta y solo espera que realmente vea por el bien del menor.

Addis Tuñón es la tutora del nieto de Maribel Guardia / Redes sociales

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¿Qué dijo Alfredo Adame sobre el nombramiento de Addis Tuñón como tutora del nieto de Maribel Guardia?

En un encuentro reciente con la prensa, Alfredo Adame, ganador de ‘La granja VIP’, afirmó que fue un “grave error” que Maribel Guardia fuera destituida como tutora de su nieto. Considera que Addis Tuñón no es la persona más apta para ocupar ese lugar.

“Es un gravísimo error y más por a quien le dieron la tutoría. Maribel es una persona de admirar. Es una dama. Yo la admiro. No quiero hablar de esa tipa (Addis Tuñón). Me metió el mismo truquito de siempre; me metió una orden de restricción. Me metió un documento. No es de mi interés, la vomito. No puedo hablar de ella, entiendan”. Alfredo Adame

Aunque se mostró reacio a hablar mucho del asunto, dijo creer que hay “intereses económicos” detrás de este cambio.

“Siempre es lo que suele suceder. Si todos buscaran el bien del niño, pues no estaría en esos dimes y diretes, pero todo mundo anda en los intereses”, sentenció.

Hasta el momento, Addis Tuñón no ha respondido a las declaraciones de Alfredo Adame. Sin embargo, insiste en que su objetivo como tutora es cuidar del pequeño.

¿Por qué Addis Tuñón y Alfredo Adame no se llevan bien?

En el pasado, Addis Tuñón ha mostrado su desagrado por Alfredo Adame. De hecho, hace algunos años, se negó a ir a una presentación para evitar encontrarse con él. Y es que, a considerar de la periodista, el actor es un “agresor de mujeres”.

“Me niego a estar en el mismo lugar. Un agresor de mujeres no debe estar cerca de las personas que violenta. Lo lamento, Ximena, gracias. No sabía que dirías esto, pero en efecto, esa fue la razón. No demérito ni el evento ni mi premio”, declaró en aquel entonces.

Por su parte, el llamado ‘Golden boy’ ha dicho que no le interesa lo que diga la periodista de ‘De primera mano’. Incluso, minimiza su trabajo y la ha tachado de mentirosa.

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