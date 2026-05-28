Alfredo Adame reta a Sergio Mayer para Ring Royale 2 y Carlos Bonavides se apunta: ¿pelea en puerta?

Se sabe que Alfredo Adame es el campeón de Ring Royale 1, y como era de esperarse, varios ya levantaron la mano para probar al polémico ganador, entre ellos Carlos Bonavides. Sin embargo, el actor y conductor parece tener claro contra quién quiere ir ahora.

Todo ocurrió durante la fiesta de cumpleaños de Poncho de Nigris en Monterrey, donde, rodeado de invitados y cámaras, Adame lanzó el reto sin titubear, dejando en claro que ya tiene nueva víctima en la mira.

En medio del alboroto, fue el propio Poncho de Nigris quien puso orden y reveló el dato que muchos esperaban: cuándo regresarán las celebridades al cuadrilátero para Ring Royale 2, confirmando que el show volverá a encender los ánimos.

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Alfredo Adame derrotó a Carlos Trejo en Ring Royale 1 / Redes sociales

¿Por qué Alfredo Adame quiere pelear contra Sergio Mayer en Ring Royale 2?

El fenómeno de Ring Royale 2 ya empezó a dar de qué hablar mucho antes de subir el telón. Todo ocurre alrededor de Alfredo Adame, quien tras ganar la primera edición del evento de box amateur, ahora busca un nuevo rival que esté a su “altura mediática”: Sergio Mayer.

Durante el cumpleaños de Poncho de Nigris en Monterrey, el actor y conductor no dudó en lanzar el reto frente a cámaras y testigos, dejando claro que quiere repetir experiencia arriba del ring y defender su cinturón.

“Al Mayer, al hocicón ese babo... lo quiero subir en el Ring Royale 2” Alfredo Adame

Pero eso no fue todo. En medio de este ambiente de retos, otro nombre se coló a la conversación: Carlos Bonavides, quien sorprendió al confesar que también está dispuesto a enfrentar a Adame si las condiciones económicas lo convencen.

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¿Carlos Bonavides también retó a Alfredo Adame para pelear en Ring Royale 2?

El actor de El premio mayor, Carlos Bonavides, no se quedó callado cuando surgió la pregunta sobre la siguiente edición de Ring Royale. Con su estilo directo y sin filtros, dejó clara su postura y hasta lanzó un guiño muy a su manera.

“Con Adame. el Cazafantasmas ya está muy viejito, pues si quieres, Adame, nos damos un entre, aunque me la partas. Y si pagan bien, pues más”. Carlos Bonavides

Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y generaron reacciones divididas. Mientras algunos fans celebran la idea de ver a Bonavides arriba del ring, figuras del espectáculo como Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado externaron preocupación, principalmente por la edad del actor y los riesgos del evento.

Aun así, el nombre de Bonavides ya se suma a la lista de posibles combates que podrían robarse los reflectores en Ring Royale 2, donde el espectáculo es tan importante como los golpes.

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Carlos Bonavides reta a Alfredo Adame a subir al ring. / Mezcalent

¿Sí habrá pelea de Alfredo Adame vs Sergio Mayer en Ring Royale 2?

El posible enfrentamiento entre Alfredo Adame y Sergio Mayer ya se perfila como uno de los más atractivos para el público. Ambos tienen algo en común: la polémica constante y una personalidad explosiva que garantiza show dentro y fuera del ring.

Aunque Sergio Mayer aún no ha respondido públicamente al reto, el historial mediático entre celebridades como ellos hace que la expectativa crezca rápidamente. Adame, por su parte, no es nuevo en esto de lanzar desafíos.

Hace poco también arremetió contra Lupillo Rivera, a quien acusó de evitar el enfrentamiento:

“No se quiere subir conmigo al ring, es un cobardón. Ya van cuatro veces que le digo: ‘Órale, súbete’, porque ahora Poncho de Nigris le llamó y le dijo que no; pues entonces, Lupillo, súbete conmigo en septiembre”.

Alfredo Adame reta a Lupillo Rivera a pelear en Ring Royale. / Mezcalent

¿Cuándo será Ring Royale 2 y qué famosos podrían participar en la segunda edición?

Tras el éxito de la primera edición de Ring Royale en marzo de 2026, la expectativa por una secuela creció rápidamente entre fans del entretenimiento y el box amateur.

Aunque en un inicio se habló de que el evento podría realizarse en septiembre, fue el propio Poncho de Nigris quien aclaró la situación y confirmó que Ring Royale 2 se llevará a cabo nuevamente en marzo, es decir, dentro de aproximadamente 10 meses.

De acuerdo con versiones que circulan en el medio, ya hay nombres sobre la mesa, aunque hasta ahora no hay participantes confirmados oficialmente para Ring Royale 2.