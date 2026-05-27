¡Carlos Bonavides reta a Alfredo Adame! Asegura que Carlos Trejo ya está “viejito” para subir al ring

Alfredo Adame ya recibió propuesta de un nuevo actor para subir al ring. Cabe recordar que fue en Ring Royale 2026 cuando el conductor noqueó a Carlos Trejo, quien arremetió contra él tras su victoria y expuso un presunto fraude.

Ahora, a más de un mes de su triunfo y la negación de Carlos Trejo a una revancha con Alfredo Adame, el exintegrante de La mansión VIP ya recibió un nuevo reto por parte del actor Carlos Bonavides, quien está dispuesto a todo si se paga bien.

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Carlos Trejo y Alfredo Adame pelearon en Ring Royale. / Redes sociales

¿Qué pasó entre Alfredo Adame y Carlos Trejo en Ring Royale 2026?

La noche del 15 de marzo, Alfredo Adame y Carlos Trejo hicieron vibrar la Arena Monterrey por unos minutos con su combate. Después de polémicas, ambos subieron al ring, donde el conductor, Alfredo Adame noqueó rápidamente al “Cazafantasmas”.

Después del inevitable triunfo del actor de “Yo no creo en los hombres”, Carlos Trejo intercambió muestras de afecto con su rival, lo que emocionó aún más a los presentes y, aunque no fueron parte de las peleas estelares, su combate se volvió viral en redes.

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Alfredo Adame vs. Carlos Trejo en Ring Royale 2026. / Redes sociales

¿Por qué Carlos Bonavides retó a Alfredo Adame a subir al ring?

Ante la interrogativa sobre lo que sucederá en la próxima edición de Ring Royale, el actor Carlos Bonavides sorprendió a propios y extraños al manifestar que está dispuesto a subir al ring con Alfredo Adame si hay una buena propuesta económica de por medio.

“Con Adame. El Cazafantasmas ya está muy viejito, pues si quieres, Adame, nos damos un entre, aunque me la partas. Y si pagan bien, pues más”. Carlos Bonavides

Pese al entusiasmo que mostró el actor de “El premio mayor”, Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado mostraron preocupación de que el artista suba al ring, pues consideran que, además de no ser un evento completamente seguro, su edad puede jugar un papel crucial.

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¿Contra quién quiere pelear Alfredo Adame?

El famoso aún no responde a la propuesta del actor Carlos Bonavides, pero anteriormente Alfredo Adame expresó su deseo por pelear contra Lupillo Rivera, a quien llamó “cobardón”, pues asegura que no acepta la propuesta.

“No se quiere subir conmigo al ring, es un cobardón. Ya van cuatro veces que le digo: ‘Órale, súbete’, porque ahora Poncho de Nigris le llamó y le dijo que no; pues entonces, Lupillo, súbete conmigo en septiembre”, contó.

Por el momento, no hay fecha para la segunda edición de Ring Royale y se desconoce si Alfredo Adame volverá a subir al ring como lo ha mencionado antes.

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