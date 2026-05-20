Alfredo Adame explota vs. Lupillo Rivera y lo llama “cobardón”, ¿lo reta a subir al ring? VIDEO

Alfredo Adame sigue cosechando éxitos tras su reciente participación en La mansión VIP y Ring Royale, donde resultó ganador. Después de su triunfo en el evento organizado por Poncho de Nigris, el conductor ya está analizando nuevos rivales.

Durante su participación en un reciente evento, Alfredo Adame revivió su rivalidad con Lupillo Rivera, a quien retó directamente para ser su próximo rival. En un encuentro con medios, el presentador no se guardó nada y arremetió contra el hermano de Jenni Rivera, quien espera acepte subir al ring.

Alfredo Adame reta a Lupillo Rivera, quiere que sea su rival. / Facebook: Lupillo Rivera

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¿Por qué surgió la rivalidad entre Alfredo Adame y Lupillo Rivera?

Alfredo Adame y Lupillo Rivera protagonizaron varios momentos de tensión dentro de La casa de los famosos cuando coincidieron en la misma temporada, transmitida en 2024. Aunque las discusiones en un principio solo eran verbales, en una ocasión estuvieron a punto de llegar a los golpes.

En uno de los enfrentamientos que marcó el reality, el conductor retó directamente al cantante y le dijo que estaba dispuesto a salir de la competencia para agarrarse a golpes con él. “Si quieres, nos salimos ahorita en el callejón de aquí afuera y de una vez nos damos en la madre”, expresó luego de varios insultos que fueron más allá de su vida profesional.

La situación no paró en ese momento, pues un año después Alfredo Adame despotricó contra Lupillo Rivera en una entrevista concedida a Javier Ceriani, donde aseguró que el cantante es un “tipo bajo, vulgar, un pobre diablo y muerto de hambre”. Finalmente, su rivalidad quedó más que marcada cuando se volvieron a encontrar en La casa de los famosos All-Stars, pues las confrontaciones siguieron y nuevamente volvieron a separarlos.

Lupillo Rivera y Alfredo Adame durante su pelea en La casa de los famosos. / Instagram

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¿Qué dijo Alfredo Adame sobre Lupillo Rivera tras retarlo a subir al ring?

Durante su reciente encuentro con la prensa, Alfredo Adame reveló que Lupillo Rivera ha recibido la propuesta de subir al ring en más de una ocasión, y tiene entendido que Poncho de Nigris ya lo buscó para que sea parte de la siguiente edición de Ring Royale.

Sin embargo, ante la negativa del intérprete de “Tragos amargos”, Alfredo Adame asegura: “No se quiere subir conmigo al ring, es un cobardón. Ya van cuatro veces que le digo: ‘Órale, súbete’, porque ahora Poncho de Nigris le llamó y le dijo que no; pues entonces, Lupillo, súbete conmigo en septiembre”.

Hasta ahora, Lupillo Rivera no ha dado una respuesta al reto público de Alfredo Adame; asimismo, no existe la confirmación de Poncho de Nigris de que la siguiente edición de Ring Royale sea en los próximos meses.

Alfredo Adame triunfó en Ring Royale. / Mezcalent

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¿Cómo fue el triunfo de Alfredo Adame en Ring Royale?

El triunfo de Alfredo Adame contra Carlos Trejo en Ring Royale aún es recordado; aunque no se trató de una pelea estelar, la controversia y polémica que se vivió previo, durante y después del combate convirtieron el triunfo en uno de los más comentados de la noche.

Ante la interrogativa sobre lo que pasaría, Alfredo Adame terminó por noquear a Carlos Trejo en los primeros minutos del combate, acto seguido, intercambiaron muestras de cariño que emocionaron a los presentes y desataron la interacción en redes. Tras su polémica y exitosa actuación, Alfredo Adame no duda en buscar un nuevo rival.

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Así lo dijo Alfredo Adame: