Hijo de Alfredo Adame exhibe que su papá, ¡está en tratamiento psiquiátrico! ¿Y peligrosamente automedicado?

La vida de Alfredo Adame es una de las más controversiales del medio artístico. Si bien se ha consolidado como uno de los actores, influencers y conductores más reconocidos de México, se ha visto enfrascado en escándalos de índole familiar.

Y es que tres de sus cuatro hijos no le hablan. Existen diversas versiones por las que el actual participante de ‘La mansión VIP’ no se lleva con los vástagos que procreó con su exesposa, Mary Paz Banquells. Mientras que Adame sostiene que ellos son los que arruinaron la relación, los chicos afirman que el actor los ha tratado mal.

En medio de todo esto, Sebastián Adame, uno de los hijos de la celebridad, ventilaría los problemas psiquiátricos de su papá. Te contamos todo lo que dijo.

Alfredo Adame / Mezcalent

Lee: Alfredo Adame confirma complicaciones en medio de pelea con Carlos Trejo en Ring Royale, ¡no iba a subir!

¿Quiénes son los hijos de Alfredo Adame y por qué solo uno de ellos le habla?

Se sabe que Alfredo Adame tiene un total de cuatro hijos, que son:

Diego Adame Banquells

Alejandro Adame Banquells

Sebastián Adame Banquells

Vanessa Adame

Los tres primeros fueron fruto de su matrimonio con Mary Paz Banquells y ninguno de ellos, incluyendo a la actriz, tiene relación con él. En tanto que Vanessa es la única que ha seguido en contacto con el actor y suele hablar maravillas de él. El amor entre padre e hija es tal que, cuando ganó ‘La granja VIP’, Adame dijo que le daría parte de su dinero a los hijos de ella.

A lo largo de los años, Alfredo ha tenido problemas con sus hijos varones, principalmente con Sebastián. Este último ha dicho en múltiples entrevistas que su papá lo rechazaba por ser gay. El histrión ha desmentido esto, diciendo que lo único que quería era que él mantuviera su orientación en privado para evitar las burlas, algo que el joven no hizo. Ha dicho que no le interesa una reconciliación con él por difamarlo.

En cuanto a los otros dos, relató que, presuntamente, se metían a su casa cuando estaba de viaje para robarle cosas. Si bien cree que Mary Paz los “manipuló” para que se comportaran de esa manera, tampoco desea tener contacto con ellos.

“Yo empecé a medirle el agua a los tamales, y luego hacían cosas medio raras, hasta que un día el chófer me dice: ‘oiga, don Alfredo, cada vez que usted se va de viaje, vienen aquí y se roban cosas para irlas a vender’, todo impulsado por la mamá. Y entonces un día agarré y dije: ‘Se acabó y adiós’” Alfredo Adame

Sebastián y Diego, hijos de Alfredo Adame / Mezcalent

Te recomendamos: ¿Dónde ver La mansión VIP en vivo GRATIS? Ellos son todos los participantes del reality de HotSpanish

¿Qué dijo el hijo de Alfredo Adame sobre los presuntos problemas psiquiátricos de su papá?

En un reciente encuentro con los medios, Sebastián Adame recordó cómo era la convivencia con su padre. Reiteró que, presuntamente, Alfredo Adame lo rechazaba por su orientación, llegando incluso a exigirle que no compartiera nada que pudiera dar a entender que era gay.

Durante la conversación, reveló que, supuestamente, fue testigo de cómo Alfredo llegó a ser tratado por un psiquiatra. Si bien dijo no saber el motivo, resaltó que le habían recetado medicamentos que, aparentemente, el actor se tomaba sin control.

“Él, desde hace mucho tiempo, pues, tenía sus cosas, que tenía que tratarse con un psiquiatra. Él, como es Alfredo Adame y lo sabe todo, él sabía cuándo quitarse, cuándo aumentarse las dosis del medicamento que le mandaban. Él nunca le hizo caso, ni siquiera al psiquiatra, ni a la persona con la que estaba checando eso. Nunca me enteré de qué diagnóstico, solo, en mi niñez, yo me acuerdo de que le mandaron unas gotas que se tenía que tomar y ya. Él se subía las dosis, se bajaba las dosis”. Sebastián Adame

Finalizó reiterando desconocer el aparente diagnóstico psiquiátrico de su papá y señalando que el distanciamiento inició realmente, según su versión, por la manera en la que lo habría insultado tras hablar públicamente de su sexualidad.

¿Cuáles son las enfermedades conocidas de Alfredo Adame?

En 2023, Alfredo Adame reconoció públicamente padecer TOC (Trastorno obsesivo-compulsivo), una afección que se caracteriza por tener pensamientos y miedos no deseados y recurrentes que desembocan en conductas repetitivas.

Debido a ello, Adame tuvo que ir con un psiquiatra para someterse a un tratamiento adecuado. Pese a las complicaciones que le ha generado, cree que su condición lo ha ayudado a ser exitoso.

“Después de seis semanas me dijo: ‘Mira, tu problema es que tú eres víctima de tu propio éxito’. Lo que yo siempre he dicho es que el éxito los envenena, la envidia es el mejor de los aplausos. Lo único que yo tengo es un TOC y se refleja en estarme pasando la película cuando tengo un problema 24 horas. Se me quema el cerebro, le doy vueltas y vueltas”, mencionó.

Hace unos meses, también dijo haber tenido déficit de atención cuando era pequeño, al punto de que no podía quedarse quieto: “Yo tuve un déficit de atención… con hiperactividad, totalmente hiperactividad”, relató.

Mira: Alfredo Adame revela el millonario pago que recibió por pelear en Ring Royale, ¿ganó más que Carlos Trejo?