Alfredo Adame confirma complicaciones en medio de pelea con Carlos Trejo en Ring Royale, ¡no iba a subir!

El actor Alfredo Adame reveló que enfrentó una condición al subir al cuadrilátero de Ring Royale para enfrentarse a Carlos Trejo. De acuerdo con lo que compartió, esta complicación estuvo presente antes y durante el combate, el cual logró concluir con un resultado a su favor. Aquí te contamos los detalles de lo que dijo sobre esta experiencia.

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¿Qué le pasó a Alfredo Adame? Confirma que tuvo vértigo previo a su combate en Ring Royale. / Redes sociales

¿Cuál es la condición que padeció Alfredo Adame?

El vértigo, que padece Alfredo Adame, es una sensación de movimiento o de giro que suele describirse como mareo, aunque no corresponde a la misma experiencia que sentirse aturdido. De acuerdo con MedlinePlus, las personas que lo presentan perciben como si estuvieran girando o desplazándose, o como si el entorno a su alrededor estuviera en movimiento, lo que puede alterar la estabilidad y la orientación.

Según la misma fuente, esta sensación puede acompañarse de distintos síntomas que varían dependiendo de la causa y la intensidad del episodio. Entre los más comunes se encuentran:



Sensación de que todo gira o se mueve

Náuseas y vómito

Mareo

Problemas para enfocar la vista

Pérdida del equilibrio

Zumbido en los oídos

Pérdida de la audición en uno o ambos oídos

En algunos casos, cuando el origen está relacionado con el cerebro, pueden presentarse otras manifestaciones como dificultad para tragar, visión doble, problemas en los movimientos oculares, debilidad en las extremidades o alteraciones en el habla.

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Esposo de Karely habla de Alfredo Adame. / Capturas de pantalla

¿Qué dijo Alfredo Adame sobre el vértigo tras agresión del esposo de Karely?

El actor Alfredo Adame relató en entrevista con Yordi Rosado el momento en que comenzó a presentar vértigo tras un golpe recibido un día antes de su participación en Ring Royale. De acuerdo con su versión, el incidente ocurrió durante su llegada a la ceremonia de pesaje, cuando se encontró con Karely.

“Un día antes, el esposo de Karely me agredió y me dio un puñetazo. Íbamos a la ceremonia de pesaje, esta tipa me empezó a insultar desde hace mucho tiempo y la mandé por un tubo, se quieren colgar. Ese día, iba pasando, me empezó a insultar y gritar tontería y media, me regresé y le dije: ‘Ojalá Marcela Mistral te rompa el hocico a ti también'", dijo de cómo comenzó el conflicto.

Adame explicó que la agresión tuvo consecuencias inmediatas en su estado físico, pues señaló que el esposo de Karely le dio un puñetazo en el pabellón auditivo y “desde ese momento empecé con vértigo, todavía al día de hoy tengo un poco de vértigo. Andaba como en patines”.

Posteriormente buscó atención médica para atender los síntomas. “Al otro día en la mañana hablé con un otorrino y me dijo: ‘Seguramente te movió el pabellón auditivo’ y me mandó medicamento, un sedante que te pega”, agregó, al detallar el diagnóstico que recibió antes de continuar con sus actividades relacionadas con el evento.

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Pelea Alfredo Adame y Carlos Trejo en Ring Royale. / Redes sociales

¿Qué dijo Alfredo Adame sobre su pelea contra Carlos Trejo con vértigo?

Alfredo Adame dio a conocer que enfrentó su combate contra Carlos Trejo en Ring Royale mientras aún presentaba síntomas de vértigo. De acuerdo con lo que compartió, esta condición estuvo presente desde antes de subir al ring, lo que influyó en su preparación inmediata.

“Yo me subí con vértigo, en la tarde antes de la pelea me volví a tomar otro (sedante)”. Alfredo Adame.

El actor también describió cómo se sentía al inicio de la pelea: “Si ves desde el principio, voy, me subo y me agarro de las cuerdas porque iba con patines. Mis entrenadores me dijeron: ‘No te subas’. Pero dije: ‘Yo me subo porque me subo a como de lugar’”.

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