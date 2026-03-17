¿Alfredo Adame estuvo a punto de sufrir un infarto en el Ring Royale? Julio César Chávez hace fuerte revelación

El evento Ring Royale encendió las redes sociales y puso en el centro de la conversación al boxeo entre celebridades, pero no todos quedaron convencidos. La participación de figuras como Karely Ruiz, Alfredo Adame, Marcela Mistral y Aldo de Nigris generó polémica, pero fue la reacción de Julio César Chávez la que realmente sacudió la conversación.

El excampeón mundial no se guardó nada y lanzó una advertencia directa sobre los peligros de convertir el boxeo en espectáculo sin preparación. Aunque reconoció que hubo momentos entretenidos, también dejó claro que este tipo de eventos podrían terminar mal si no se toman con la seriedad que exige el deporte.

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¿Qué dijo Julio César Chávez sobre Ring Royale y las peleas de famosos en el boxeo de celebridades?

Durante una entrevista con Elisa Beristain, Julio César Chávez fue contundente al evaluar lo ocurrido en Ring Royale. Si bien aceptó que las peleas “estuvieron buenas”, enfatizó que el boxeo no puede tratarse como un simple show.

“Las peleas estuvieron buenas, pero el boxeo no es ningún juego”, declaró el histórico pugilista, dejando claro que la popularidad del evento no justifica los riesgos que implica subirse al ring sin la preparación adecuada.

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¿Por qué Julio César Chávez advierte un posible accidente en Ring Royale y eventos de boxeo entre famosos?

Uno de los puntos más delicados de sus declaraciones fue la advertencia sobre posibles consecuencias graves. Julio César Chávez fue claro al decir que los organizadores podrían estar subestimando el riesgo.

“Hasta que no pase un accidente van a quedar a gusto”, lanzó, generando preocupación entre los seguidores del boxeo y del entretenimiento.

Para el excampeón, el problema no es solo la falta de experiencia, sino el exceso de confianza. El boxeo, explicó, es un deporte de contacto extremo donde cualquier descuido puede tener consecuencias físicas serias, especialmente cuando los participantes no son atletas profesionales.

Ring Royale / Redes sociales

¿Alfredo Adame pudo sufrir un infarto? Julio César Chávez habla de lo peligroso que pudo ser el evento

Uno de los momentos más comentados fue su opinión sobre Alfredo Adame, quien participó en una de las peleas más virales del evento. Julio César Chávez no dudó en señalar lo que vio desde su experiencia en el ring.

“A pesar de que Adame ganó, lo vi cansado; le puede pegar un infarto”, expresó sin rodeos.

El comentario encendió las alarmas, ya que no solo se trató de una crítica deportiva, sino de una advertencia sobre la salud del actor. Para Chávez, el desgaste físico sin preparación adecuada puede representar un peligro real.

Incluso, la misma Montserrat Oliver reveló que Alfredo Adame y Carlos Trejo presuntamente ya no querían subirse al ring, lo cual derivó a un retraso en el evento.

“De repente, Trejo y Adame no querían salir. Les tocaba la pelea y que no... No querían salir, yo dije: ‘Ya se están rajando’. Por eso yo les hacía así (señal con las manos). Ya les dio miedo, se van a rajar de la pelea a última hora”, dijo la conductora.

Lo anterior desató especulaciones sobre el estado de salud de Adame. ¿Habría sufrido complicaciones en su salud previo a la pelea?

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¿Por qué usar careta en boxeo puede ser más peligroso, según Julio César Chávez?

Otro punto que llamó la atención la postura de Julio César Chávez sobre el uso de protección en este tipo de eventos. Contrario a lo que muchos creen, el ex boxeador aseguró que las caretas podrían aumentar el riesgo.

“Con careta es más peligroso, los golpes rebotan”, explicó.

Además, remató con una frase que resume su postura: “Es un deporte de respeto, lo están tomando muy a la ligera. El boxeo no es un juego”.

Así fue como se pronunció Julio César Chávez: