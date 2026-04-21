La mansión VIP: Alfredo Adame protagoniza acalorado beso con una participante: ¡con lengua y todo! VIDEO

La mansión VIP volvió a tener a Alfredo Adame como protagonista de un polémico momento. El conductor se dio un tremendo beso con otra habitante del reality, enloqueciendo rápidamente a las redes sociales. ¿Con quién fue?

Estos son los conflictos que tiene Alfredo Adame con sus hijos / Captura de pantalla

¿Con qué participante de La mansión VIP se besó Alfredo Adame?

La escena ocurrió durante la llamada “Semana inglesa”, una dinámica diseñada para relajar el ambiente y fomentar la interacción entre los habitantes de La mansión VIP.

Mientras algunos de los participantes iniciaban la dinámica, otros más estaban expectantes a lo que pasaba, lo que sorprendió tanto a los presentes como a los televidentes, fue la decisión de Alfredo de acercarse a Jessica Sodi, una de las salvadas de esta semana.

Adame, al ver la dinámica de todos, dio un paso al frente y prometió un beso de telenovela. ¿Qué pasó después entre ambos famosos?

Te puede interesar: Participante de La mansión VIP sufre descuido y muestra el paquete completo, ¡nada a la imaginación! FOTOS

Jessica Sodi, actual habitante de La mansión VIP / IG: js.oficial10

¿Cómo fue el beso que se dieron Alfredo Adame y Jessica Sodi en La mansión VIP?

Tras prometer un “beso de telenovela” en La mansión VIP, Alfredo Adame se acercó a Jessica y le plantó un tremendo beso frente a todos, dejando boquiabiertos a más de uno de los presentes.

La reacción fue instantánea. Gritos, aplausos y carcajadas llenaron el momento, mientras algunos participantes no podían ocultar su sorpresa.

Durante la dinámica, ambos participantes continuaron con los besos, algunos “piquitos” y otros más atrevidos, lo que generó todavía más reacciones entre los habitantes del programa.

Aquí algunos de los comentarios en redes:



“Eres un loquillo Adame”,

“Tengo un crush con ese hombre” y,

“Me encanta cómo se adapta a cualquier escenario”.

El momento ya es viral, pero todo se trató de una dinámica en la que participaron los participantes de La mansión VIP, por lo que no hay un ‘shippeo’ o posible romance al momento.

Lee: ‘La mansión VIP’ apuesta millones contra ‘La casa de los famosos’; el detrás de este reality: “Estará fuerte”

¿Quién es Jessica Sodi, actual participante de La mansión VIP?

Jessica Sodi es una creadora de contenido, quien además de compartir en sus redes sociales reels que muestran su estilo de vida, también es considerada una polémica participante.

Sodi también incursionó en el contenido para adultos, posando para revistas de ese corte, y promocionando su trabajo con otras figuras de dicho ámbito.

Tal vez te interese: Participante de ‘La mansión VIP’ llora a dos días del estreno, ¿abandona el reality?: “Me hace falta”